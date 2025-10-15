聽新聞
0:00 / 0:00

TACO失靈…換Fed上陣救市？鮑爾：將停止縮表 勞動市場前景持續惡化

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
Fed主席鮑爾14日暗示，Fed可能在未來幾個月停止縮表。他並表示，勞動市場前景持續惡化，加深投資人對本月Fed將再次降息的預期。圖為鮑爾的檔案照。 路透
Fed主席鮑爾14日暗示，Fed可能在未來幾個月停止縮表。他並表示，勞動市場前景持續惡化，加深投資人對本月Fed將再次降息的預期。圖為鮑爾的檔案照。 路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日暗示，Fed可能在未來幾個月停止縮減資產負債表。他並表示，勞動市場前景持續惡化，加深投資人對本月Fed將再次降息的預期。

鮑爾14日在美國商業經濟協會（NABE）在費城舉辦的活動上演說，表示Fed長期以來的計畫一直是當準備金有一點超出他們認定是充足的狀況時，就不再縮減資產負債表，「我們可能在未來幾個月就到達那一點，我們也正密切關注很多指標，以便做出這個決定。」

這是鮑爾在月底的政策會議前最後一次公開談話。他也提到，自從9月的利率政策會後，經濟前景沒有什麼太大的變化。但勞動市場表現出相當的下行風險，勞動力的需求略大於供給。

此外，鮑爾表示，就可取得的數據來看，貨物價格已經上漲，很大的關係是因為關稅而非潛在的通膨壓力。

雖然鮑爾並未明示利率政策走向，但顯然這些內容確實達到安撫投資人的效果，道瓊在午盤左右率先翻紅，從一度重挫逾600點反彈到目前漲逾300點或0.7%，標普500也跟在後面翻紅，目前漲約0.3%。

DXY美元指數跌0.3%，現貨金價維持漲勢，目前漲幅達1%，報每英兩4,153美元。

鮑爾 Fed 負債

延伸閱讀

提前拉貨潮挹注台灣出口 經濟學家曝時間點：防範「訂單懸崖」衝擊

ABF載板進入漲價週期的受惠股─南電

降息不急！鮑爾釋出保守訊號…債券還能買？小童曝00679B、00937B操作建議

降息一碼 科技大咖上漲吃力

相關新聞

高關稅衝擊 IMF：全球經濟成長放緩

國際貨幣基金（ＩＭＦ）十四日發布最新「世界經濟展望」，顯示由於貿易政策不確定性持續、供應鏈擾動繼續拖累全球產出，預測今明...

美股早盤／陸祭反制讓市場連滾帶爬 道瓊跌逾400點、台積電ADR摔3%

中國大陸14日宣布制裁南韓韓華海洋旗下五家美國子公司，並表明此舉是為對美國的反制措施，重燃市場疑慮，美股14日早盤延續上...

Gucci、Loewe等3精品品牌違反競爭法規 遭歐盟開罰逾55億元

歐洲聯盟今天對精品時尚品牌Gucci、Chloé及Loewe祭出總額超過1億5700萬歐元（約新台幣55.8億元）的罰款...

高盛、花旗上季業績亮眼 竟是拜「他」所賜？

美國總統川普的關稅政策，顛覆全球貿易秩序，大幅攪動全球金融市場，卻也刺激股、匯、債及商品市場的波動性，使華爾街銀行成為最...

中資荷蘭晶片商安世半導體證實 同時面臨美中出口管制

中國聞泰科技荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）今天表示，該公司同時面臨美國與中國政府的出口管制，目前正爭取兩國主管...

輝達面臨新競爭！甲骨文雲端運算服務 將部署5萬顆超微AI晶片

甲骨文雲端基礎架構（OCI）14日宣布，將從2026年下半年開始部署5萬顆超微（AMD）圖形處理器（GPU）。此舉是雲端...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。