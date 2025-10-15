TACO失靈…換Fed上陣救市？鮑爾：將停止縮表 勞動市場前景持續惡化

美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日暗示，Fed可能在未來幾個月停止縮減資產負債表。他並表示，勞動市場前景持續惡化，加深投資人對本月Fed將再次降息的預期。

鮑爾14日在美國商業經濟協會（NABE）在費城舉辦的活動上演說，表示Fed長期以來的計畫一直是當準備金有一點超出他們認定是充足的狀況時，就不再縮減資產負債表，「我們可能在未來幾個月就到達那一點，我們也正密切關注很多指標，以便做出這個決定。」

這是鮑爾在月底的政策會議前最後一次公開談話。他也提到，自從9月的利率政策會後，經濟前景沒有什麼太大的變化。但勞動市場表現出相當的下行風險，勞動力的需求略大於供給。

此外，鮑爾表示，就可取得的數據來看，貨物價格已經上漲，很大的關係是因為關稅而非潛在的通膨壓力。

雖然鮑爾並未明示利率政策走向，但顯然這些內容確實達到安撫投資人的效果，道瓊在午盤左右率先翻紅，從一度重挫逾600點反彈到目前漲逾300點或0.7%，標普500也跟在後面翻紅，目前漲約0.3%。

DXY美元指數跌0.3%，現貨金價維持漲勢，目前漲幅達1%，報每英兩4,153美元。