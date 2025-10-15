台灣今年GDP成長率獲IMF上修至超越全球 明年卻比全球整整少1個百分點

國際貨幣基金（IMF）14日公布最新的「世界經濟展望（WEO）」季報，上修今年全球經濟成長率預估；今年由先前預測的3%提高到3.2%，但仍低於去年的3.3%，明年預估成長率維持3.1%。台灣今年成長率也獲上修，從4月原估的2.9%調高至3.7%，但明年成長率則從2.5%下修至2.1%。

IMF也小幅調高美國成長率預估，對中國維持不變。IMF並警告，全球經濟壓力將加重，且短、長期展望均不佳。

IMF指出，調高成長預估主要是由於一些因素，為全球提供暫時性緩解，包括企業及家庭趕在美國提高關稅前搶購產品，以及美元貶值促進全球貿易。

IMF將美國今年預估成長率從1.9%上修到2%，明年由2%上修到2.1%；中國今年預估成長率維持在4.8%，2026年為4.2%；歐元區今年預估成長率由1%調高到1.2%，明年則由1.2%調降到1.1%。

IMF為了排除今年上半年企業搶先進口產生的干擾，因此著眼於今年下半年及明年全年經濟表現。IMF預測這18個月期間全球經濟平均年增率為3%，比2024年的3.6%明顯下降。

IMF警告，儘管全球經濟表現迄今仍優於原先預期，但美國全面實施關稅及保護主義，經濟正顯露吃緊信號。未來短期及長期呈現「黯淡展望」。

報告中指出，愈來愈多信號顯示高關稅衝擊開始有感，包括美國關鍵性通膨指標已經上升，且失業小幅增加。一些其他國家通膨率穩居央行目標之上，且未來物價展望仍不確定，使貨幣政策展望變得複雜。

IMF擔憂多國政府持續大舉借債，表示政府必須設法削減支出，尤其是歐洲，因為人口老化、國防支出增加及確保能源安全等因素，將使政府財政壓力加重。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，經濟「並不像我們之前擔憂的那樣糟，但低於我們一年前的預測，也達不到我們所需要的水準。我們仍認為風險偏向下降」。

古蘭沙指出，多項因素有助緩和關稅震撼對全球經濟造成的壓力，包括美國人工智慧投資熱絡，中國將出口轉向亞、歐市場及採取財政支持政策，德國擴張財政支出則提振歐元區其他國家的成長。

他表示，「關稅震撼使原本平淡的成長展望更黯淡。我們預料今年下半年成長將減緩，2026年只會局部復甦」。