高關稅衝擊 IMF：全球經濟成長放緩

聯合報／ 編譯高詣軒任中原／綜合報導
國際貨幣基金首席經濟學家古林查斯十四日在華盛頓發布世界經濟展望報告。美聯社
國際貨幣基金（ＩＭＦ）十四日發布最新「世界經濟展望」，顯示由於貿易政策不確定性持續、供應鏈擾動繼續拖累全球產出，預測今明兩年全球經濟將放緩。台灣今年成長率上修，從四月估的百分之二點九調高至百分之三點七，但明年成長率則從百分之二點五下修至百分之二點一。

紐約時報和美聯社十四日報導，該報告說，今年全球經濟成長率將從去年百分之三點三，降至百分之三點二；明年，隨著美國和世界各地保護主義措施確立，將再降至百分之三點一。相較ＩＭＦ七月預測今年經濟成長率將為百分之三，最新預測有所上修。至於明年，先前和最新預測都是百分之三點一。

ＩＭＦ指出，調高成長預估主要是由於一些因素為全球提供暫時性緩解，包括企業及家庭趕在美國提高關稅前搶購產品，以及美元貶值促進全球貿易。該報告說，愈來愈多跡象表明，保護主義措施的負面影響開始顯現，隨著全球經濟陷入更加碎片化的格局，前景風險也在增加。

這些數據顯示ＩＭＦ預測來回變動。川普開始徵收關稅前，ＩＭＦ一月曾預測全球經濟成長率為百分之三點三。ＩＭＦ說，儘管美國和世界經濟的表現優於預期，但現在斷言已完全擺脫困境為時過早，因為川普仍在繼續發出關稅威脅，國際貿易模式的變化可能需要時間顯現。

ＩＭＦ首席經濟學家古林查斯在部落格文章說，全球經濟表現進步的原因很明顯，「美國已與多個國家談判貿易協議，並提供多項豁免。多數國家避免採取報復行動，而是保持貿易系統大致開放。私部門也表現出靈活行動，提前進口並迅速重新調整供應鏈路線」。

對個別地區，ＩＭＦ預測美國今年經濟成長將從去年百分之二點八放緩百分之二。在中國，今年經濟成長預計將從去年百分之五放慢到百分之四點八；隨著國內需求低迷及與美國貿易關係緊張，預計明年將持續下滑，降至百分之四點二。

歐元區經濟成長率預計將從百分之○點九小幅回升至百分之一點二。日本經濟今年可望增強，經濟產出將成長百分之一點一，去年僅百分之○點一。

紐時說，政策制定者致力應對關稅和經濟成長緩慢的挑戰時，通貨膨脹仍是其主要挑戰。ＩＭＦ報告說，愈來愈多信號顯示高關稅的衝擊開始有感，包括美國的關鍵性通膨指標已上升，且失業小幅增加。一些其他國家的通膨率穩居央行目標之上，且未來物價展望仍不確定，使貨幣政策展望變得複雜。

古林查斯說，經濟「不像我們之前所擔憂的那樣糟，但低於我們一年前的預測，也達不到我們所需要的水準。我們仍認為風險偏向下降」；多項因素有助於緩和關稅震撼對全球經濟造成的壓力，包括美國人工智慧投資熱絡，中國將出口轉向亞、歐市場，以及採取財政支持政策，而德國擴張財政支出則提振歐元區其他國家的成長。

美國 供應鏈 通膨 川普 貿易協議

