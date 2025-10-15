高關稅衝擊 IMF：全球經濟成長放緩

國際貨幣基金（ＩＭＦ）十四日發布最新「世界經濟展望」，顯示由於貿易政策不確定性持續、供應鏈擾動繼續拖累全球產出，預測今明兩年全球經濟將放緩。台灣今年成長率上修，從四月估的百分之二點九調高至百分之三點七，但明年成長率則從百分之二點五下修至百分之二點一。

紐約時報和美聯社十四日報導，該報告說，今年全球經濟成長率將從去年百分之三點三，降至百分之三點二；明年，隨著美國和世界各地保護主義措施確立，將再降至百分之三點一。相較ＩＭＦ七月預測今年經濟成長率將為百分之三，最新預測有所上修。至於明年，先前和最新預測都是百分之三點一。

ＩＭＦ指出，調高成長預估主要是由於一些因素為全球提供暫時性緩解，包括企業及家庭趕在美國提高關稅前搶購產品，以及美元貶值促進全球貿易。該報告說，愈來愈多跡象表明，保護主義措施的負面影響開始顯現，隨著全球經濟陷入更加碎片化的格局，前景風險也在增加。

這些數據顯示ＩＭＦ預測來回變動。川普開始徵收關稅前，ＩＭＦ一月曾預測全球經濟成長率為百分之三點三。ＩＭＦ說，儘管美國和世界經濟的表現優於預期，但現在斷言已完全擺脫困境為時過早，因為川普仍在繼續發出關稅威脅，國際貿易模式的變化可能需要時間顯現。

ＩＭＦ首席經濟學家古林查斯在部落格文章說，全球經濟表現進步的原因很明顯，「美國已與多個國家談判貿易協議，並提供多項豁免。多數國家避免採取報復行動，而是保持貿易系統大致開放。私部門也表現出靈活行動，提前進口並迅速重新調整供應鏈路線」。

對個別地區，ＩＭＦ預測美國今年經濟成長將從去年百分之二點八放緩百分之二。在中國，今年經濟成長預計將從去年百分之五放慢到百分之四點八；隨著國內需求低迷及與美國貿易關係緊張，預計明年將持續下滑，降至百分之四點二。

歐元區經濟成長率預計將從百分之○點九小幅回升至百分之一點二。日本經濟今年可望增強，經濟產出將成長百分之一點一，去年僅百分之○點一。

紐時說，政策制定者致力應對關稅和經濟成長緩慢的挑戰時，通貨膨脹仍是其主要挑戰。ＩＭＦ報告說，愈來愈多信號顯示高關稅的衝擊開始有感，包括美國的關鍵性通膨指標已上升，且失業小幅增加。一些其他國家的通膨率穩居央行目標之上，且未來物價展望仍不確定，使貨幣政策展望變得複雜。

古林查斯說，經濟「不像我們之前所擔憂的那樣糟，但低於我們一年前的預測，也達不到我們所需要的水準。我們仍認為風險偏向下降」；多項因素有助於緩和關稅震撼對全球經濟造成的壓力，包括美國人工智慧投資熱絡，中國將出口轉向亞、歐市場，以及採取財政支持政策，而德國擴張財政支出則提振歐元區其他國家的成長。