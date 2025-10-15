三星財報報喜 上季獲利勁揚32% HBM 銷售疲軟拖累股價翻黑

三星電子14日公布第3季（上季）初估財報，顯示獲利比去年同期大增32%，締造三年多來最佳成績，並超越分析師預期，主因是傳統記憶體晶片需求強勁。

但高頻寬記憶體（HBM）銷售疲軟，讓投資人失望，加上三星股價近來已大漲一波，在獲利了結的心態帶動下，三星股價從歷史高點翻黑轉為大跌。

三星初估上季營業利益達12.1兆韓元（約85億美元），創下2022年第2季以來單季最高，且遠高於分析師預估的10.1兆韓元，也是去年第2季以來首見營業利益超過10兆韓元；上季營收初估年增8.7%，達86兆韓元，更寫下歷史新高。

這次並未公布半導體等事業的業績，但市場認為，晶片部門正是帶動三星上季業績的最大功臣，預估掌管晶片事業的裝置解決方案（DS）部門，上季營業利益超過6兆韓元，是前一季的至少十倍。三星預定30日公布完整財報。

雖然三星向輝達等主要客戶供應先進HBM晶片的進展比預期慢，但分析師指出，傳統記憶體產品在供應緊張下的漲價帶來支撐，幫助緩和衝擊。

NH投資證券資深分析師柳永鎬表示，上季三星「晶片整體銷售表現強勁，受惠於價格與出貨雙升，且HBM產品在記憶體業務中的占比提升。晶圓代工部門的虧損也縮小，因產能利用率提高、固定成本壓力減輕。」

今年來三星已相繼與特斯拉、OpenAI等科技巨頭簽訂晶片供應協議，本月又與SK海力士簽署協議，將為OpenAI的星際之門（Stargate）計畫供應晶片，加上記憶體晶片價格上漲，使數十位分析師近期紛紛上調對三星股價的目標價。