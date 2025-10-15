IMF最新世界經濟展望報告 台灣2025成長率上調至3.7%

國際貨幣基金（IMF）今天將台灣2025年經濟成長率預估值上調至3.7%。此外，由於關稅衝擊和金融情勢較原先預期溫和，IMF也調高對今年全球經濟成長率的預測。

IMF在最新「世界經濟展望」（World EconomicOutlook）報告中，預估台灣今年實質國內生產毛額（GDP）成長率為3.7%，高於4月春季報告預估的2.9%；2026年預估值則從4月的2.5%下修至2.1%。

報告也預測台灣今年消費者物價年增率為1.7%，低於春季報告預估的1.8%；明年消費者物價年增率則為1.6%，與春季報告相同。

失業率方面，預估台灣今明兩年都將維持在3.4%水準。

路透社報導，IMF在最新報告中也指出，近期美國與部分主要經濟體簽署貿易協議，避免讓美國總統川普（Donald Trump）原先威脅的大規模關稅成真，且對方幾乎未採取報復措施，促使IMF自4月以來第2度調高全球成長預測。

IMF現在預估2025年全球實質GDP成長率為3.2%，高於7月預測的3.0%，也優於4月預估的2.8%。IMF預期2026年全球經濟成長率仍為3.1%，與7月預測持平。

但IMF同時警告，川普可能重啟美中貿易戰，恐使全球產出大幅減緩。

IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-OlivierGourinchas）表示，除了關稅稅率低於預期，全球經濟也受惠於民間企業靈活布局、提前進口且迅速調整供應鏈，以及歐洲與中國推出財政刺激、美元走弱、人工智慧（AI）投資熱潮等趨勢。

古林查斯說：「總的來說，情勢沒有我們擔心的那麼糟，但比一年前想像的差，也不及我們所需。」

根據IMF基本預測，美國經濟前景依然強韌，2025年成長率預估將達2.0%，較7月預測的1.9%略微上修。2026年美國GDP成長率預期為2.1%，同樣比7月稍有提升，但仍低於2024年2.8%的水準。

歐元區成長預測也小幅增加，從7月預估的1.0%上修至1.2%，主因德國推動財政擴張及西班牙持續展現強勁動能。

日本2025年成長率預估顯著提升至1.1%，高於7月預測的0.7%；預期2026年成長率將回落至0.6%，但仍比7月預測時高出0.1個百分點。

IMF對中國成長的預測則維持不變，預估2025年為4.8%，主因出口增加，但指出這可能難以持續；2026年預估成長率則為4.2%。