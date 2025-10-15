華爾街三銀行 財報亮麗

美國總統川普的關稅政策，顛覆全球貿易秩序，大幅攪動全球金融市場，卻也刺激股、匯、債及商品市場的波動性，使華爾街銀行成為最大受惠者，在投銀與資產管理業務表現亮麗的帶動下，從摩根大通（小摩）到高盛和花旗上季業績表現均超出市場預期。但小摩執行長對展望持審慎態度，表示接下來變數仍多。

小摩14日公布，第3季淨利增加12%至143.9億美元，平均每股盈餘（EPS）為5.07美元，分別優於去年同期的129億美元及4.37美元；營收為464.3億美元，比去年同期成長9%。

摩根大通執行長戴蒙在聲明中表示，「儘管經濟出現一些走軟信號，尤其是就業成長，但仍然相當強韌。不過複雜的地緣情勢、關稅及貿易不確定性、資產價格居高及通膨黏著風險，凸顯不確定性仍高」。

第3季新股IPO為2021年來最熱，使小摩投資銀行業務營收激增16%，達26.3億美元；市場交易業務營收更增加25%，達89.4億美元；兩項營收增幅比預估的11%及17%都超出甚多。股市交易手續費增加33%，為33.3億美元；固定收入（債券等）交易手續費收入增加21%，債券承銷及併購顧問費收入都增加9%。

上季淨利息收入（NII）增加2%，達241億美元，小摩將全年淨利息收入預估由955億美元上修到958億美元。營運費用為243億美元，預估全年調整後的費用959億美元，比原先預估的955億美元略增。

然而，小摩也擔心放款品質惡化，因此提列壞帳準備金8.1億美元，超出分析師預估；增提準備金主要與卡貸業務有關，放款額成長以及「一些總體經濟變數的最新狀況」是主要原因。

同日高盛公布，第3季營收與獲利均遠優於預期，花旗集團上季淨利也成長16%，且五大部門的營收均寫下紀錄新高。

高盛上季獲利躍增逾37%至41億美元，每股盈餘12.25美元，高於市場預期的每股11美元；上季營收年增22%至151.8億美元，也優於市場預期的141億美元。分析師說，上季併購交易和首次公開發行股票（IPO）等活動非常熱絡，全球大型併購交易激增至1.26兆美元，較去年同期躍增40%，連帶推升了高盛投銀部門的營收，而股市處於或接近歷史高點，也使高盛的資產和財富管理部門受益匪淺。

花旗則說，拜市場、銀行、服務、財富管理和美國零售部門的營收均刷新紀錄所賜，上季總營收成長了9%至220.9億美元，淨利增加16%至38億美元，每股盈餘年增23%至1.86美元。