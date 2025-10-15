全球開徵海運碳稅打攻防戰 業界預期法案將會過關

聯合國旗下的國際海事組織（IMO）本周將召開會議，正式決定是否對全球航運業開徵碳稅。以歐盟為首的集團力挺海運碳稅，但美國強烈反對，揚言要祭出關稅回應。儘管如此，業界人士仍預期，法案將會過關。

IMO會議預定14-17日登場，草案在4月獲得廣泛支持，但美方稱此為對美國人開徵「全球碳稅」，威脅要對支持國家徵收關稅、港口費、或限制簽證。華府反對下，無法保證海運碳稅能夠過關，但國際航運公會（ICS）代表預料，新稅將過關。波士頓諮詢公司（BCG）研究IMO會議的4月投票情況及受惠國家，也估計法案將獲採納。

BCG合夥人詹森說：「這是業界的決定性時刻，全球去碳行動邁出關鍵一步，雖然部分參與方試圖用政治壓力減緩程序、或讓過程複雜化，但這不足以改變結果。」

海運碳稅若通過，將是首次對溫室氣體排放徵收全球性費用；新規2027年生效，但到2028年才須付費。對航運業而言，這可望讓石油不再是主要燃料，有利氨燃料等更乾淨的選項。碳稅每年費用可能超過100億美元，相關成本將在供應鏈掀起漣漪。

若新稅成真，也將是近來國際氣候外交的罕見亮點，川普當局持續取消國內的氣候規定，並試圖打亂全球的減排努力。過去一年來企業也棄守氣候承諾，主要是目標達成不易、加上行銷綠色政策的好處退燒。

IMO新規將要求總噸位5,000噸以上船舶，減少碳排密度，以符合「基準」目標與更嚴格的「直接遵守」目標，碳排若超標，須購買補救單位或繳交罰款。收取的費用有多種用途，包括獎勵採用低碳排燃料的船舶。海運業占全球碳排的1%以上，IMO希望航運業在本世紀中達到淨零排放。

但新規也引發憂慮，非政府組織「運輸與交通」表示，若IMO不進一步獎助另類綠色燃料，重油、液化天然氣、生質燃料將主導2030、2040年代的海運燃料，IMO規定使得生質燃料成了符合規定的最平價選項，但生質燃料須用大量農作，會排擠獲利較少的糧食生產，釀成更多土地清理行動與森林砍伐。