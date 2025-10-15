星國上季 GDP 增2.9% 優於預期 央行貨幣政策按兵不動

儘管川普關稅帶來挑戰，但新加坡上季經濟成長2.9%，比預期還強，該國金管局（央行，MAS）同日也決定繼續按兵不動，維持星元現行升值步伐，不僅保持星元名義有效匯率（S$NEER）政策區間的現有升值斜率，波動區間的寬度及中間軸也維持不變。

金管局14日發布貨幣政策聲明指出，新加坡經濟成長表現強於預期。當局預估，產出缺口將在2025年全年維持正值，並於明年達到近零水準。在7月維持現行政策後，金管局決定繼續保持星元的升值趨勢不變。

金管局表示，隨著部分壓抑通膨的暫時性因素逐漸消退，核心通膨率預料在短期內觸底，並於2026年逐步回升。

熟悉東南亞金融市場的新加坡資深媒體人陳士銘表示，新加坡是一個高度依賴外部貿易與資本流動的開放型經濟體，由於國內生產多仰賴進出口及跨國供應鏈，全球貿易環境的變化往往會直接影響物價與經濟表現，當局持續在抑制通膨與支持經濟成長之間尋求平衡。

不過，金管局表示，未來幾個季度內，一些壓抑通膨的因素可能逐漸減弱，其中包括全球原油價格下跌趨勢放緩，以及今年以來的寬鬆政策將使區域通膨略有回升。

金管局預期，2025年全年平均通膨率約為0.5%，而2026年則可能落在0.5%至1.5%之間。聯合早報報導，金管局今年上半年一連兩次放寬貨幣政策，也是當局睽違兩年後首次調整政策。隨後在7月，金管局決定按兵不動，當時指出全球與新加坡經濟仍展現一定的韌性與穩健表現。

新加坡貿工部同日公布的初估數字顯示，第3季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長2.9%，高於彭博訪調分析師原估的2%，但相較於經修正後第2季的4.5%增幅，仍顯示成長放緩。

經季節性調整後，新加坡第3季GDP季增1.3%，略低於上一季的增幅1.5%。製造業是整體經濟趨緩的主因。該產業在第2季擴張5%後，第3季幾乎陷入停滯。營建業的增速亦趨緩，從前一季的年增6.2%降至3.1%。