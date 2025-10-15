快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

全球今年 GDP 成長 上修至3.2%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）14日公布最新的「世界經濟展望（WEO）」季報，上修今年全球經濟成長率預估；今年由先前預測的3%提高到3.2%，但仍低於去年的3.3%，明年預估成長率維持3.1%。台灣今年成長率也獲上修，從4月原估的2.9%調高至3.7%，但明年從2.5%下修至2.1%。

IMF也小幅調高美國成長率預估，對中國維持不變。IMF並警告，全球經濟壓力將加重，且短、長期展望均不佳。

IMF指出，調高成長預估主要是由於一些因素為全球提供暫時性緩解，包括企業及家庭趕在美國提高關稅前搶購產品，以及美元貶值促進全球貿易。

IMF將美國今年預估成長率從1.9%上修到2%，明年由2%上修到2.1%；中國今年預估成長率維持在4.8%，2026年為4.2%；歐元區今年預估成長率由1%調高到1.2%，明年則由1.2%調降到1.1%。

IMF為了排除今年上半年企業搶先進口產生的干擾，因此著眼於今年下半年及明年全年經濟表現。IMF預測這18個月期間全球經濟平均年增率為3%，比2024年的3.6%明顯下降。

IMF 美國

延伸閱讀

德國禁售Tesla Cybertruck！美軍也不例外

被列陸軍工企業清單…大疆「硬剛」美國防部 不服判決再上訴

美中較勁？ 陸商務部：將調查危害中國航運、造船業的國家和企業

諾貝爾經濟學獎得主阿吉翁：歐洲勿讓美中主導科技創新

相關新聞

高關稅衝擊 IMF：全球經濟成長放緩

國際貨幣基金（ＩＭＦ）十四日發布最新「世界經濟展望」，顯示由於貿易政策不確定性持續、供應鏈擾動繼續拖累全球產出，預測今明...

黃金史詩級暴漲創高、刷新目標價 還能上車嗎？

隨著華府預算僵局導致政府關門，投資人預防市場衝擊大買防護性資產，導致黃金這波漲得又急又猛。聯準會開啟貨幣寬鬆循環，也為不孳息的黃金提供支撐。

美中貿易戰對弈「懦夫賽局」11月初是關鍵…大摩示警美股恐回檔11%

美中開啟新一輪貿易戰「懦夫賽局」對弈，分析師指出，投資人應加緊準備因應金融市場「貿易戰震盪」加劇。摩根士丹利（大摩）警告...

全球今年 GDP 成長 上修至3.2%

國際貨幣基金（IMF）14日公布最新的「世界經濟展望（WEO）」季報，上修今年全球經濟成長率預估；今年由先前預測的3%提...

金銀價格再衝新高

國際金價與銀價14日盤中同創歷史新高，金價向每英兩4,200美元邁進，銀價則因倫敦市場軋空壓力趨緩，在衝破每英兩53美元...

全球開徵海運碳稅打攻防戰 業界預期法案將會過關

聯合國旗下的國際海事組織（IMO）本周將召開會議，正式決定是否對全球航運業開徵碳稅。以歐盟為首的集團力挺海運碳稅，但美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。