全球今年 GDP 成長 上修至3.2%

國際貨幣基金（IMF）14日公布最新的「世界經濟展望（WEO）」季報，上修今年全球經濟成長率預估；今年由先前預測的3%提高到3.2%，但仍低於去年的3.3%，明年預估成長率維持3.1%。台灣今年成長率也獲上修，從4月原估的2.9%調高至3.7%，但明年從2.5%下修至2.1%。

IMF也小幅調高美國成長率預估，對中國維持不變。IMF並警告，全球經濟壓力將加重，且短、長期展望均不佳。

IMF指出，調高成長預估主要是由於一些因素為全球提供暫時性緩解，包括企業及家庭趕在美國提高關稅前搶購產品，以及美元貶值促進全球貿易。

IMF將美國今年預估成長率從1.9%上修到2%，明年由2%上修到2.1%；中國今年預估成長率維持在4.8%，2026年為4.2%；歐元區今年預估成長率由1%調高到1.2%，明年則由1.2%調降到1.1%。

IMF為了排除今年上半年企業搶先進口產生的干擾，因此著眼於今年下半年及明年全年經濟表現。IMF預測這18個月期間全球經濟平均年增率為3%，比2024年的3.6%明顯下降。