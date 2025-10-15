快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

Google 要蓋印度資料中心 投資150億美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

Google 14日表示，未來五年將投資150億美元，在印度南部安德拉邦（Andhra Pradesh）建置一座人工智慧（AI）資料中心，是該公司在印度史上最大規模投資。

Google指出，這座位於安德拉邦港口城市維沙哈巴南（Visakhapatnam）的資料中心，初期容量為1GW（百萬瓩），將連接新的電力來源和光纖網絡。印度阿達尼集團和當地第二大網路服務商Bharti Airtel，將與Google合作，為此專案打造基礎設施。

Google Cloud執行長庫里安說，「這座資料中心將是Google在美國以外『最大的AI樞紐』，旨在提供完整的AI基建」。安德拉邦科技部長洛克什（Nara Lokesh）說，當局目標是在2029年前，使資料中心容量達6GW。

