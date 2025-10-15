美中貿易戰對弈「懦夫賽局」11月初是關鍵…大摩示警美股恐回檔11%

美中開啟新一輪貿易戰「懦夫賽局」對弈，分析師指出，投資人應加緊準備因應金融市場「貿易戰震盪」加劇。摩根士丹利（大摩）警告，若當前緊張局勢到11月初仍未緩解，美股可能回檔至少11%。

Raymond James華府政策分析師米爾斯預期，在美中達成貿易協議過程中，不斷以先提高緊張接著再降溫手段，試探對方底線，「這是全球第一和第二大經濟體之間的懦夫賽局」。他說，投資人須關注川普政府為達成長久協議設定的期限11月1日，但談判可能會拖更久。

不過美中雙方也正加緊腳步尋求降溫途徑，中國積極力保川普與習近平峰會如預定登場，盼為兩國紛爭尋找和解契機；美國則關注股市震盪，亟思減緩貿易緊張，以減少金融市場損失。兩國各懷盤算，在經濟壓力下展開一場降溫博弈。

麥格理首席中國經濟學家胡偉俊表示，美中緊張根源是缺乏互信，導致「錯誤解讀」對方行為，雙方在最近幾個月的談判同意不增加管制、維持稀土出口，但美方9月29日擴大出口管制範圍、之後中方加強審查稀土出口，現在雙方會覺得遭背叛，也不令人意外。

摩根士丹利股票策略師警告，若當前緊張局勢到11月初仍未緩解，標普500指數可能會出現意料之外的大幅回檔。首席美股策略師威爾森指出，若貿易不確定性和波動持續到11月初，標普500指數修正幅度可能甚於多數人預期，更明確的說，第一個支撐點是6,027點，比最近高點低11%，下個支撐水準是5,800點，比最近高點低15%。

美國1930年代以來最高的關稅，正改變全球貿易流動，各國重新規劃貿易聯盟，企業也尋求進入其他市場，世界商務新輪廓開始浮現。

規模較小的經濟體都正在適應要花更多成本，才能觸及美國消費者和企業的新世界，同時積極拓展新市場。川普實施對等關稅後，其他各國並未以牙還牙，反而彰顯在美國境外的85%全球貿易韌性。WTO10月稍早上調今年貨物貿易成長率預測，從0.9%高調至2.4%。

曾任歐盟貿易執委的彼得森國際經濟研究所研究員馬姆斯壯說，美國以外各國「對組建新聯盟，深化現有關係及建立新關係的趨勢，相當明顯」。