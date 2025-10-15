SpaceX 星艦試飛 傳出好消息

馬斯克旗下太空事業SpaceX的「星艦」（Starship），13日進行第11次試飛，這回成功在太空部署了測試用的模擬衛星，並大致完整地返回地球，與8月一樣達成關鍵任務，為馬斯克實現星艦定期發射至軌道甚至更遠的目標做準備。

這艘被稱為「史上最巨大、威力最強」的火箭，在當地時間13日下午6時24分從SpaceX位於德州南部的 Starbase發射基地震撼升空。這回星艦在發射幾分鐘後，「超重型推進器」與太空船主艦分離，啟動引擎準備著陸，最後如上次一樣降落在墨西哥灣海面。

隨後，當星艦成功部署一系列用來模擬的「假衛星」後，任務控制中心響起了熱烈歡呼與「USA！USA！」口號。這些假衛星是用來模擬SpaceX更高階星鏈（Starlink）衛星的大小與外觀。SpaceX計劃利用星艦來發射未來新一代Starlink衛星，以大幅提升太空聯網服務能力。

接下來，星艦以每小時26,800公里時速重返大氣層，最後直立濺落在印度洋，隨即爆炸成巨大的火球。

SpaceX任務直播主持人休特在轉播中表示：「我們正試著探索這艘太空船的極限。」

儘管SpaceX執行長馬斯克的終極目標是讓星艦成為人類移居火星的工具，不過，SpaceX目前也與美國太空總署（NASA）簽有價值約40億美元的合約，將星艦改裝成能在最早2027年執行「登月運送任務」的登月艙。

然而在此之前，SpaceX仍需克服多項前所未有的技術挑戰，尤其是有能力能在軌道上加油，以及「連續十多次成功發射」。