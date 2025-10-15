國際金價與銀價14日盤中同創歷史新高，金價向每英兩4,200美元邁進，銀價則因倫敦市場軋空壓力趨緩，在衝破每英兩53美元後大幅回落。美銀（BofA）和法國興業銀行13日都調高金價目標，預估黃金明年將漲至每英兩5,000美元。

彭博資訊報價顯示，紐約黃金現貨14日一度大漲1.7%觸及每英兩4,179.70美元，稍後漲幅收斂。紐約白銀現貨一度漲2.2%至每英兩53.5463美元，之後隨部分投資人落袋為安，緩解倫敦市場軋空壓力翻黑，跌幅一度超過3%，失守51美元。

臺銀昨（14）日推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列商品並舉辦上市發表會。臺銀董事長凌忠嫄建議，黃金可長期持有、逢低買進。

「黃金王子」臺銀貴金屬部經理楊天立表示，這次波動的確進入超漲區，隨時可能拉回，回檔幅度估200至300美元。但整體避險為主導行情推動黃金長期趨勢未變。