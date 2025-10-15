快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

金銀價格再衝新高

經濟日報／ 編譯黃淑玲葉亭均、記者林勁傑／綜合報導
國際金價銀價同創新高之際，臺銀推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列。記者林伯東／攝影
國際金價銀價同創新高之際，臺銀推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列。記者林伯東／攝影

國際金價與銀價14日盤中同創歷史新高，金價向每英兩4,200美元邁進，銀價則因倫敦市場軋空壓力趨緩，在衝破每英兩53美元後大幅回落。美銀（BofA）和法國興業銀行13日都調高金價目標，預估黃金明年將漲至每英兩5,000美元。

彭博資訊報價顯示，紐約黃金現貨14日一度大漲1.7%觸及每英兩4,179.70美元，稍後漲幅收斂。紐約白銀現貨一度漲2.2%至每英兩53.5463美元，之後隨部分投資人落袋為安，緩解倫敦市場軋空壓力翻黑，跌幅一度超過3%，失守51美元。

臺銀昨（14）日推出「故宮百年紀念金銀條塊」系列商品並舉辦上市發表會。臺銀董事長凌忠嫄建議，黃金可長期持有、逢低買進。

「黃金王子」臺銀貴金屬部經理楊天立表示，這次波動的確進入超漲區，隨時可能拉回，回檔幅度估200至300美元。但整體避險為主導行情推動黃金長期趨勢未變。

金價 臺銀

延伸閱讀

金星入天秤！四生肖人際關係迎黃金週期 屬蛇1句話獲大老賞識

黃金史詩級暴漲創高、刷新目標價 還能上車嗎？

影／故宮百年紀念金銀條塊 文化與金融跨界登場

渣打第4季投資展望：美股與亞洲股票同獲青睞 金價後市仍有高點可期

相關新聞

高關稅衝擊 IMF：全球經濟成長放緩

國際貨幣基金（ＩＭＦ）十四日發布最新「世界經濟展望」，顯示由於貿易政策不確定性持續、供應鏈擾動繼續拖累全球產出，預測今明...

黃金史詩級暴漲創高、刷新目標價 還能上車嗎？

隨著華府預算僵局導致政府關門，投資人預防市場衝擊大買防護性資產，導致黃金這波漲得又急又猛。聯準會開啟貨幣寬鬆循環，也為不孳息的黃金提供支撐。

美中貿易戰對弈「懦夫賽局」11月初是關鍵…大摩示警美股恐回檔11%

美中開啟新一輪貿易戰「懦夫賽局」對弈，分析師指出，投資人應加緊準備因應金融市場「貿易戰震盪」加劇。摩根士丹利（大摩）警告...

全球今年 GDP 成長 上修至3.2%

國際貨幣基金（IMF）14日公布最新的「世界經濟展望（WEO）」季報，上修今年全球經濟成長率預估；今年由先前預測的3%提...

金銀價格再衝新高

國際金價與銀價14日盤中同創歷史新高，金價向每英兩4,200美元邁進，銀價則因倫敦市場軋空壓力趨緩，在衝破每英兩53美元...

全球開徵海運碳稅打攻防戰 業界預期法案將會過關

聯合國旗下的國際海事組織（IMO）本周將召開會議，正式決定是否對全球航運業開徵碳稅。以歐盟為首的集團力挺海運碳稅，但美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。