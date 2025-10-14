快訊

獨／貼近自然竟奪命...竹北女嬰跌落幼兒園20公分生態池溺斃

美股早盤／陸祭反制讓市場連滾帶爬 道瓊跌逾400點、台積電ADR摔3%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
中國大陸14日宣布制裁南韓韓華海洋旗下五家美國子公司，並表明此舉是為對美國的反制措施，重燃市場疑慮，美股14日早盤延續上周拋售潮，四大指數盡墨。

道瓊工業指數點跌470點，或1%，標普500指數跌1.1%，那斯達克綜合指數跌1.6%。費城半導體指數挫2.4%，台積電ADR摔3%。

甲骨文雲端基礎架構（OCI）14日宣布，2026年下半年起將部署5萬顆超微（AMD）圖形處理器（GPU），激勵超微股價早盤逆勢漲1%。甲骨文和輝達跌幅均超過4%。

數間主要銀行14日發布第3季財報，摩根大通（小摩）上季交易營收創紀錄，達近90億美元，高盛獲利也優於預期，但兩者早盤分別重挫3.7%和4.5%。花旗集團上季所有部門業績均創新高，但股價早盤也跌0.4%。

瑞銀全球財富管理公司的Ulrike Hoffmann-Burchardi指出，「貿易政策仍是今年美國金融市場的主要驅動因素」，「由於美中雙方立場日益強硬，我們預期股市波動性將在月底前進一步加劇。不過，從川習談判的歷史來看，升級往往會伴隨戰術性休兵，而稀土礦與運費問題，最終可能成為達成協議的關鍵」。

甲骨文 美股 台積電 道瓊指數

