希臘10月兩度大罷工 反政府推每日工時可延至13小時

中央社／ 雅典14日綜合外電報導

數以千計希臘勞工再次走上街頭，本月第2度發動總罷工，抗議政府計劃推動非強制性的每日工時13小時制，允許雇主延長工時。

法新社報導，罷工導致公共及市政服務停擺，癱瘓渡輪跟火車行駛，但飛機航班未受影響；希臘首都雅典（Athens）的公共運輸服務也縮短營運時間。

希臘警方表示，近1萬人在雅典及第2大城第撒隆尼基 （Thessaloniki）參與示威，其他主要城市也有抗議人潮。

現年29歲的零售店員工喬治亞杜（SophiaGeorgiadou）在第撒隆尼基說道：「這個政府自掌權之初，就全面滿足雇主所有要求。」

希臘政府指出，預定明天表決是否成法的每日工時13小時制不具強制性，但反對黨和工會認為，如果勞工拒絕延長工時，可能面臨被解雇風險。

希臘民眾本月1日已就這項議題舉行過一次總罷工。

希臘勞動部長克拉梅烏絲（Niki Kerameus）今天告訴希臘天空電視台（Skai TV）：「這（只）涉及私營部門…每年最多僅適用37天，平均下來每月為3天。」她並強調，這項措施「需經員工同意」才能實行。

在希臘，現行法定每日工時為8小時，可依法加班並獲得加班費。希臘已將每週工作6天制合法化，尤其適用觀光業等旺季時高度需要人力的產業。

希臘 工時 罷工

