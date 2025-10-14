台日半導體同盟會議 日前防相籲強化對中國抑止力

日本前防衛大臣木原稔今天出席「台日半導體同盟」研討會表示，半導體已經上升為國家安全保障問題，日台應合作強化對中國抑止力。前經濟部長王美花強調，面對全球產業變局與美國壓力，持續深化台日合作是長遠且正確的方向。

印太戰略智庫和日本智庫「國家基本問題研究所」今天在東京共同舉辦「台日半導體同盟」研討會，邀請熊本縣出身的日本前防衛大臣木原稔、台灣前經濟部長王美花發表基調演講，並由國基研理事長櫻井良子與印太戰略智庫執行長矢板明夫，分別與台日半導體產官學人士舉行座談。

木原稔在演說中提到，近年逐漸把「半導體」和「安全保障」聯繫起來，從經濟安全保障的觀點來看，一國必須確保關鍵物資的供應，而半導體正是代表性的關鍵物資，因此，提高半導體的戰略自立性，對日本的未來至關重要。半導體不僅關乎經濟，更與國防緊密相連。

木原指出，從地緣政治來看，台灣位在日本能源與糧食的海上生命線上，台海穩定與日本安危不可分，「台灣有事，就是日本有事」。從經濟安保角度來看，台灣是世界半導體供應核心，台積電TSMC在先進半導體製造擁有壓倒性市占。若供應中斷，日本產業與經濟將遭受嚴重打擊，這已經不是單純經濟問題，而是安全問題。

他強調，台海若爆發衝突，將對全球經濟造成難以想像的衝擊。首要任務是透國外交上的努力，透過對話避免衝突，同時清楚展現維護區域和平的決心；同時要讓中國理解，發生衝突對中國自身經濟也會造成巨大打擊，和平解決才是繁榮之道。與此同時，包括日本與台灣在內，必須持續強化抑止力，並且鞏固日美同盟，以及與志同道合國家的合作。

木原最後提出3項必須強化的要點，首先是必須讓官民理解「半導體對於國家未來經濟與安全保障極為重要」。他指出，半導體技術正在快速進化，日本安保環境也在迅速惡化。為了應對瞬息萬變的環境，首先就是要理解現況、產生危機意識，尤其是要關注美中動向。

他表示，其次是要與「半導體王者」台灣深化連結，並進一步強化與美國、歐洲等同盟國、同志國的連結。這不僅是為了維持強韌的半導體供應鏈，也是為了構築不容許中國對台動武的嚇阻力。

木原指出，第3點是要「同時強化防衛力與半導體力」。他表示，不僅是半導體產業，日本全體產業都該思考使用半導體的創新方式，如果能以創新構想將半導體與國防連結，防衛力與半導體產業能力將同時得到強化。

前經濟部長王美花提到，美國川普政府要求日台企業擴大在美投資，已經成為無法迴避的趨勢。台灣的「電子五哥」（緯創資通、廣達電腦、英業達、仁寶電腦及和碩）都增加在美國的生產基地，如果能與日本在美國的汽車、機電企業合作，將能帶動雙邊發展。例如，即使是傳統燃油車，也會因為功能升級而需要更多晶片，而這些硬體正是台灣的強項。

她表示，外界擔心台積電在美國擴大生產可能削弱台日合作；然而，無論從台灣政府或企業角度來看，持續深化與日本的合作仍是正確方向。儘管短期可能因為市場需求變化出現小幅度波動，但長期布局不會受到影響。台積電熊本二廠計畫以及在日本加強研發，都顯示雙方合作正在穩步進行。