高盛、花旗上季業績亮眼 竟是拜「他」所賜？

美國總統川普的關稅政策，顛覆全球貿易秩序，大幅攪動全球金融市場，卻也刺激股、匯、債及商品市場的波動性，使華爾街銀行成為最大受惠者，在投銀與資產管理業務表現亮麗的帶動下，高盛第3季營收與獲利均遠優於預期，花旗集團上季淨利也成長16%，且五大部門的營收均寫下紀錄新高。

高盛14日表示，上季獲利躍增逾37%至41億美元，每股盈餘12.25美元，高於市場預期的每股11美元；上季營收年增22%至151.8億美元，也優於市場預期的141億美元。分析師說，上季併購交易和首次公開發行股票（IPO）等活動非常熱絡，全球大型併購交易激增至1.26兆美元，較去年同期躍增40%，連帶推升了高盛投銀部門的營收，而股市處於或接近歷史高點，也使高盛的資產和財富管理部門受益匪淺。

同日花旗也宣布，拜市場、銀行、服務、財富管理和美國零售部門的營收均刷新紀錄所賜，上季總營收成長了9%至220.9億美元，淨利增加16%至38億美元，每股盈餘年增23%至1.86美元。

上季銀行部門營收成長31.3%至21億美元，增幅為五大部門中最大；股票和固定收益交易部門的營收年增15%至56億美元；市場部門營收則成長16.7%，達到56億美元。