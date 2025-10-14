快訊

假日急症中心「9天連假夜班出勤領36萬」 醫護：不如離職當專任

風神颱風最快周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

Gucci、Loewe等3精品品牌違反競爭法規 遭歐盟開罰逾55億元

中央社／ 布魯塞爾14日綜合外電報導
時尚品牌Gucci。 路透
時尚品牌Gucci。 路透

歐洲聯盟今天對精品時尚品牌Gucci、Chloé及Loewe祭出總額超過1億5700萬歐元（約新台幣55.8億元）的罰款，因為它們違反競爭法規。

法新社報導，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）2023年4月對上述公司發動突襲，並於2024年7月啟動反壟斷調查。

歐盟執委會表示，現在祭出罰款的理由，在於這3個品牌「妨礙與其合作的獨立第三方零售商自行決定線上與實體通路的零售價格」，這類抑制競爭的行為導致價格上升、消費者選擇變少。

3品牌皆承認違規並配合歐盟執委會，處罰均獲減輕。

開雲集團（Kering）旗下的義大利品牌Gucci是3品牌中目前規模最大的公司，因2015年4月至2023年4月的違規行為，遭歐盟開罰1億1970萬歐元。

法國品牌Chloé則因2019年12月至2023年4月的違規行為，挨罰1970萬歐元。

至於隸屬法國精品集團LVMH的西班牙品牌Loewe，則因2015年12月至2023年4月的違規行為，被歐盟開罰1800萬歐元。

歐盟表示，這些品牌「干涉零售商的商業策略」，包括強迫零售商不得逾越特定最高折扣幅度，以及限定促銷期間，而且在某些情況下，甚至暫時禁止零售商提供任何折扣。

根據歐盟執委會，這3家公司「彼此間獨立行動」。

品牌 歐盟 開罰 Gucci LOEWE

延伸閱讀

歐洲右翼浪潮再起：捷克政權更替，從民主價值走向「本國利益至上」

Macan成銷售主力！保時捷電動車佔比續增 穩步應對市場挑戰

德國拚重返榮耀／傳產包袱重 德國製造拚強力轉型

歐盟擬限制俄外交官旅行 防間諜破壞活動升溫

相關新聞

Gucci、Loewe等3精品品牌違反競爭法規 遭歐盟開罰逾55億元

歐洲聯盟今天對精品時尚品牌Gucci、Chloé及Loewe祭出總額超過1億5700萬歐元（約新台幣55.8億元）的罰款...

高盛、花旗上季業績亮眼 竟是拜「他」所賜？

美國總統川普的關稅政策，顛覆全球貿易秩序，大幅攪動全球金融市場，卻也刺激股、匯、債及商品市場的波動性，使華爾街銀行成為最...

中資荷蘭晶片商安世半導體證實 同時面臨美中出口管制

中國聞泰科技荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）今天表示，該公司同時面臨美國與中國政府的出口管制，目前正爭取兩國主管...

輝達面臨新競爭！甲骨文雲端運算服務 將部署5萬顆超微AI晶片

甲骨文雲端基礎架構（OCI）14日宣布，將從2026年下半年開始部署5萬顆超微（AMD）圖形處理器（GPU）。此舉是雲端...

小摩Q3從從容容游刃有餘 CEO戴蒙警告前景仍變數多多

摩根大通（小摩）第3季獲利超出分析師預估，主因交易與投資銀行業務手續費激增，不過小摩對未來展望持審慎態度，提列的放款壞帳...

博通CEO看好生成式AI貢獻全球GDP 透露與七大業者合作

博通執行長陳福陽表示，隨著AI應用在各產業擴散，AI在全球國內生產毛額（GDP）的占比可能會進一步提升。他還透露，博通正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。