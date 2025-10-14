Gucci、Loewe等3精品品牌違反競爭法規 遭歐盟開罰逾55億元

歐洲聯盟今天對精品時尚品牌Gucci、Chloé及Loewe祭出總額超過1億5700萬歐元（約新台幣55.8億元）的罰款，因為它們違反競爭法規。

法新社報導，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）2023年4月對上述公司發動突襲，並於2024年7月啟動反壟斷調查。

歐盟執委會表示，現在祭出罰款的理由，在於這3個品牌「妨礙與其合作的獨立第三方零售商自行決定線上與實體通路的零售價格」，這類抑制競爭的行為導致價格上升、消費者選擇變少。

3品牌皆承認違規並配合歐盟執委會，處罰均獲減輕。

開雲集團（Kering）旗下的義大利品牌Gucci是3品牌中目前規模最大的公司，因2015年4月至2023年4月的違規行為，遭歐盟開罰1億1970萬歐元。

法國品牌Chloé則因2019年12月至2023年4月的違規行為，挨罰1970萬歐元。

至於隸屬法國精品集團LVMH的西班牙品牌Loewe，則因2015年12月至2023年4月的違規行為，被歐盟開罰1800萬歐元。

歐盟表示，這些品牌「干涉零售商的商業策略」，包括強迫零售商不得逾越特定最高折扣幅度，以及限定促銷期間，而且在某些情況下，甚至暫時禁止零售商提供任何折扣。

根據歐盟執委會，這3家公司「彼此間獨立行動」。