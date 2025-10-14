中資荷蘭晶片商安世半導體證實 同時面臨美中出口管制

中國聞泰科技荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）今天表示，該公司同時面臨美國與中國政府的出口管制，目前正爭取兩國主管機關豁免。

彭博（Bloomberg News）報導，安世半導體今天發表聲明指出，中國商務部本月稍早時發布出口管制通知，禁止安世中國（Nexperia China）及其分包商出口部分零組件。

根據財經媒體Investing.com，安世半導體指出，目前正與美中兩國主管機關進行協商，以取得這些管制的豁免。

據報導，安世半導體也證實，由於其為中國聞泰科技子公司，因此受到美國「實體清單」（Entity List）新規影響。

聞泰科技近日指出，其對安世半導體的控制權遭荷蘭政府凍結1年，荷蘭政府以「莫須有的國家安全」為由凍結安世全球運營。

中國財經媒體報導，安世半導體是聞泰科技的半導體業務承載平台，在汽車半導體及特定晶片上具有地位，且跟全球重點新能源汽車、電網電力、通訊與數據產品等領域企業「建立了深度合作關係」。

美國政府9月底宣布了新的出口管制措施。荷蘭商務日報（NRC）日前報導，美方新規生效後，美國企業將無法向安世半導體提供受管制的技術。

根據美方修訂後的法規，任何公司若至少50%股權被美國「實體清單」上的實體持有，即使兩者名稱不同，也會受到相同的出口限制。

美國正擴大貿易黑名單的適用範圍，這一變化涉及「實體清單」上的相關方，名單上的企業在沒有政府授權情況下，無法獲得美國商品和技術。

「實體清單」旨在打擊被認為對美國國家安全或外交政策利益構成威脅的公司及其他實體。聞泰科技去年底被美方列入名單中。