快訊

假日急症中心「9天連假夜班出勤領36萬」 醫護：不如離職當專任

風神颱風最快周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

中資荷蘭晶片商安世半導體證實 同時面臨美中出口管制

中央社／ 阿姆斯特丹14日綜合外電報導
中國聞泰科技荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）生產線員工。 路透社
中國聞泰科技荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）生產線員工。 路透社

中國聞泰科技荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）今天表示，該公司同時面臨美國與中國政府的出口管制，目前正爭取兩國主管機關豁免。

彭博（Bloomberg News）報導，安世半導體今天發表聲明指出，中國商務部本月稍早時發布出口管制通知，禁止安世中國（Nexperia China）及其分包商出口部分零組件。

根據財經媒體Investing.com，安世半導體指出，目前正與美中兩國主管機關進行協商，以取得這些管制的豁免。

據報導，安世半導體也證實，由於其為中國聞泰科技子公司，因此受到美國「實體清單」（Entity List）新規影響。

聞泰科技近日指出，其對安世半導體的控制權遭荷蘭政府凍結1年，荷蘭政府以「莫須有的國家安全」為由凍結安世全球運營。

中國財經媒體報導，安世半導體是聞泰科技的半導體業務承載平台，在汽車半導體及特定晶片上具有地位，且跟全球重點新能源汽車、電網電力、通訊與數據產品等領域企業「建立了深度合作關係」。

美國政府9月底宣布了新的出口管制措施。荷蘭商務日報（NRC）日前報導，美方新規生效後，美國企業將無法向安世半導體提供受管制的技術。

根據美方修訂後的法規，任何公司若至少50%股權被美國「實體清單」上的實體持有，即使兩者名稱不同，也會受到相同的出口限制。

美國正擴大貿易黑名單的適用範圍，這一變化涉及「實體清單」上的相關方，名單上的企業在沒有政府授權情況下，無法獲得美國商品和技術。

「實體清單」旨在打擊被認為對美國國家安全或外交政策利益構成威脅的公司及其他實體。聞泰科技去年底被美方列入名單中。

半導體 美國 荷蘭

延伸閱讀

被列陸軍工企業清單…大疆「硬剛」美國防部 不服判決再上訴

Google印度打造AI樞紐 美國境外最大5年砸150億美元

美中較勁？ 陸商務部：將調查危害中國航運、造船業的國家和企業

台大物理系新紀錄 3教授同年當選美國物理學會會士

相關新聞

Gucci、Loewe等3精品品牌違反競爭法規 遭歐盟開罰逾55億元

歐洲聯盟今天對精品時尚品牌Gucci、Chloé及Loewe祭出總額超過1億5700萬歐元（約新台幣55.8億元）的罰款...

高盛、花旗上季業績亮眼 竟是拜「他」所賜？

美國總統川普的關稅政策，顛覆全球貿易秩序，大幅攪動全球金融市場，卻也刺激股、匯、債及商品市場的波動性，使華爾街銀行成為最...

中資荷蘭晶片商安世半導體證實 同時面臨美中出口管制

中國聞泰科技荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）今天表示，該公司同時面臨美國與中國政府的出口管制，目前正爭取兩國主管...

輝達面臨新競爭！甲骨文雲端運算服務 將部署5萬顆超微AI晶片

甲骨文雲端基礎架構（OCI）14日宣布，將從2026年下半年開始部署5萬顆超微（AMD）圖形處理器（GPU）。此舉是雲端...

小摩Q3從從容容游刃有餘 CEO戴蒙警告前景仍變數多多

摩根大通（小摩）第3季獲利超出分析師預估，主因交易與投資銀行業務手續費激增，不過小摩對未來展望持審慎態度，提列的放款壞帳...

博通CEO看好生成式AI貢獻全球GDP 透露與七大業者合作

博通執行長陳福陽表示，隨著AI應用在各產業擴散，AI在全球國內生產毛額（GDP）的占比可能會進一步提升。他還透露，博通正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。