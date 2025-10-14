輝達面臨新競爭！甲骨文雲端運算服務 將部署5萬顆超微AI晶片
甲骨文雲端基礎架構（OCI）14日宣布，將從2026年下半年開始部署5萬顆超微（AMD）圖形處理器（GPU）。此舉是雲端運算公司日益以超微GPU作為輝達GPU替代選項的最新跡象。消息激勵超微股價在美股盤前拉升2.9%。
OCI資深副總裁Karan Batta接受CNBC訪問時說，「我們覺得客戶會非常歡迎AMD，尤其是在推論領域」。「我認為超微做得非常出色，就像輝達一樣，而且我認為他們都會有自己的位置。」
甲骨文將使用超微於今年稍早發表的Instinct MI450晶片。這是超微首批可組裝成大型機櫃系統的AI晶片，一組機櫃會配備72顆來運作。
超微同日也發布聲明指出，甲骨文明年第3季會將大舉部署該公司的MI450晶片。這個系統會包含超微的處理器和網路零件。
彭博資訊指出，此舉形同對超微技術的又一次肯定，這家總部設在加州聖塔克拉拉的公司正致力於成為AI晶片霸主輝達以外、值得信賴的替代選項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言