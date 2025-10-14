輝達面臨新競爭！甲骨文雲端運算服務 將部署5萬顆超微AI晶片

快訊

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
甲骨文雲端基礎架構（OCI）14日宣布，將從2026年下半年開始部署5萬顆超微AMD）圖形處理器（GPU）。此舉是雲端運算公司日益以超微GPU作為輝達GPU替代選項的最新跡象。消息激勵超微股價在美股盤前拉升2.9%。

OCI資深副總裁Karan Batta接受CNBC訪問時說，「我們覺得客戶會非常歡迎AMD，尤其是在推論領域」。「我認為超微做得非常出色，就像輝達一樣，而且我認為他們都會有自己的位置。」

甲骨文將使用超微於今年稍早發表的Instinct MI450晶片。這是超微首批可組裝成大型機櫃系統的AI晶片，一組機櫃會配備72顆來運作。

超微同日也發布聲明指出，甲骨文明年第3季會將大舉部署該公司的MI450晶片。這個系統會包含超微的處理器和網路零件。

彭博資訊指出，此舉形同對超微技術的又一次肯定，這家總部設在加州聖塔克拉拉的公司正致力於成為AI晶片霸主輝達以外、值得信賴的替代選項。

