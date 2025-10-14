小摩Q3從從容容游刃有餘 CEO戴蒙警告前景仍變數多多

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
摩根大通上季獲利超出分析師預估，主因交易與投資銀行業務手續費激增，不過CEO戴蒙提醒前景不確定性仍高。
摩根大通上季獲利超出分析師預估，主因交易與投資銀行業務手續費激增，不過CEO戴蒙提醒前景不確定性仍高。 路透

摩根大通（小摩）第3季獲利超出分析師預估，主因交易與投資銀行業務手續費激增，不過小摩對未來展望持審慎態度，提列的放款壞帳準備金超出預估。

小摩14日公布，第3季淨利增加12%至143.9億美元，平均每股盈餘（EPS）為5.07美元，分別優於去年同期的129億美元及4.37美元；營收為464.3億美元，比去年同期成長9%。

摩根大通執行長戴蒙在聲明中審慎表示，「儘管經濟出現一些走軟信號，尤其是就業成長，但仍然相當強韌。不過複雜的地緣情勢、關稅及貿易不確定性、資產價格居高及通膨黏著風險，凸顯不確定性仍高」。

第3季新股IPO為2021年來最熱，使小摩投資銀行業務營收激增16%，達26.3億美元；市場交易業務營收更增加25%，達89.4億美元；兩項營收增幅比預估的11%及17%都超出甚多。股市交易手續費增加33%，為33.3億美元；固定收入（債券等）交易手續費收入增加21%，債券承銷及併購顧問費收入都增加9%。

上季淨利息收入（NII）增加2%，達241億美元，小摩將全年淨利息收入預估由955億美元上修到958億美元。營運費用為243億美元，預估全年調整後的費用959億美元，比原先預估的955億美元略增。

此外，小摩也擔心放款品質惡化，因此提列壞帳準備金8.1億美元，超出分析師預估；增提準備金主要與卡貸業務有關，放款額成長以及「一些總體經濟變數的最新狀況」是主要原因。

