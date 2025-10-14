快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

Google印度打造AI樞紐 美國境外最大5年砸150億美元

中央社／ 新德里14日綜合外電報導

Google今天宣布將在印度東南部安德拉邦建置一座巨大的資料中心和人工智慧（AI）基地，強調未來5年將對印度投資150億美元。

法新社報導，Google Cloud執行長庫里安（ThomasKurian）在新德里的儀式中指出：「這是我們在美國以外任何地方所投資的規模最大AI樞紐。」

庫里安宣布未來5年「資本投入將達到150億美元」，在安德拉邦（Andhra Pradesh）維沙哈巴南巿（Visakhapatnam）建置「GW（Gigawatt，百萬瓩）級AI樞紐」。

他表示，Google計劃該中心最終將「擴大到好幾個GW的規模」。

隨著企業和個人對AI工具和解決方案的需求激增，印度AI市場正快速成長。預計到今年底，印度網路用戶將超過9億人。

美國新創公司Anthropic本月也宣布，計劃明年在印度設立辦公室，執行長阿莫戴（Dario Amodei）並與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。

莫迪在X上發文告訴阿莫戴：「印度生機勃勃的科技生態系統和優秀的年輕人才正引領AI創新。」莫迪強調，他希望「善用AI帶動成長」。

多家AI業界翹楚近期爭相吸引印度用戶，Anthropic的布局呼應此一趨勢。

OpenAI已宣布將於今年稍晚在印度設立辦公室，執行長阿特曼（Sam Altman）指出，過去一年ChatGPT在印度使用情況成長4倍。

AI公司Perplexity 7月也宣布與印度電信巨擘巴帝電信（Bharti Airtel）合作，巴帝電信旗下3億6000萬客戶可免費使用Perplexity Pro服務一年。

印度 Google AI

延伸閱讀

英國首相施凱爾訪印度

仿製藥100%關稅、H-1B要3百萬 川普打印度招招致命！謝金河：印左右逢源時代過去了

印度加入白俄軍演 莫迪也接川普電話

才說印度倒向中國 一天內大反轉 川普：與莫迪維持友誼

相關新聞

美財長暗示北京內鬥影響美中談判！傳陸貿易代表曾嗆美將受「地獄火」

金融時報14日報導，中國上周突收緊稀土出口管制，令美方措手不及。美國財政部長貝森特13日指責中國自身經濟疲軟，因而企圖破...

博通CEO看好生成式AI貢獻全球GDP 透露與七大業者合作

博通執行長陳福陽表示，隨著AI應用在各產業擴散，AI在全球國內生產毛額（GDP）的占比可能會進一步提升。他還透露，博通正...

金價何時衝上5000美元？ 美銀、法興銀都說要等明年了

國際金價頻創新高，美銀（BofA）和法國興業銀行（Societe Generale）周一雙雙調高金價目標，預估黃金到明年...

貝森特怒斥中國想把全球經濟拖下水 FT爆料陸官員早預告「地獄烈火」

美國財政部長貝森特指責中國大陸對稀土與關鍵礦物實施全面出口管制，是意圖打擊全球經濟，傷害全球供應鏈。另一方面，美國官員認...

中國官網自稱「全球稀土秩序管理者」 要反制美國

中國國務院旗下的「中國網」13日發表文章，宣稱中國升級稀土出口管制措施，既是因應境外組織將稀土轉移至敏感領域的必要之舉，...

中國9月對美出口下降 但全球出貨量增幅創6個月新高

中國海關總署最新公布數據，中國9月出口表現亮眼，以美元計價出口年增8.3%，創下6個月來最快增速，進口亦大增7.4%，創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。