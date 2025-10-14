博通CEO看好生成式AI貢獻全球GDP 透露與七大業者合作

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
博通執行長陳福陽。美聯社
博通執行長陳福陽表示，隨著AI應用在各產業擴散，AI在全球國內生產毛額（GDP）的占比可能會進一步提升。他還透露，博通正與「大約七家業者」密切合作，其中四家是已讓博通接到大規模製造訂單的「真正的客戶」。

陳福陽周一接受CNBC專訪，談到目前全球GDP規模約110兆美元，其中約有30%來自「知識、科技密集產業」。「當你將生成式AI加入其中，等於是在社會的許多層面創造出智慧，這30%的比率可能上升到40%，相當於增加一年10兆美元。」

博通主要生產晶片與網路設備，是生成式AI熱潮的主要受惠者之一。博通與OpenAI在周一宣布正式建立合作關係，OpenAI將設計並聯手博通開發自研AI處理器，目標新增10GW的AI資料中心算力，雙方2026下半年開始部署搭載新晶片的伺服器機櫃。消息公布後，博通股價當日大漲9.88%。

陳福陽對此表示，OpenAI是「少數幾家在建立基礎模型領域中處於領先地位的公司之一」，且估值達到約5,000億美元。他強調，博通著眼於生成式AI的浪潮及其未來數年的潛力。

博通對客戶一向保密，不過該公司今年稍早曾透露，正與三家大型雲端服務業者共同開發新一代AI晶片。上個月，管理層宣布又從第四家神秘客戶獲得總額100億美元晶片大單。博通的半導體事業總裁卡瓦斯（Charlie Kawwas）周一在CNBC節目上透露，這家百億美元訂單的神祕客戶，並非外界揣測的OpenAI。

陳福陽則說，博通目前正與「約七家業者密切合作」，其中四家是「真正的客戶」，也就是「已經給我們大規模製造採購訂單」的業者。

他表示，對這些合作關係「感覺相當好」，「因為這些每一家都需要大量算力，才能參與這場競賽，最終靠全世界最佳的基礎模型贏得競賽。」

