金價何時衝上5000美元？ 美銀、法興銀都說要等明年了

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美銀（BofA）和法國興業銀行（Societe Generale）周一雙雙調高金價目標，預估黃金到明年就會漲至每英兩5,000美元。路透
美銀（BofA）和法國興業銀行（Societe Generale）周一雙雙調高金價目標，預估黃金到明年就會漲至每英兩5,000美元。路透

國際金價頻創新高，美銀（BofA）和法國興業銀行（Societe Generale）周一雙雙調高金價目標，預估黃金到明年就會漲至每英兩5,000美元。

現貨金價今天（14日）盤中一度大漲1.7%，締造每英兩4,179.70美元的歷史新高價。

美銀全球研究部13日上調貴金屬價格預測，將2026年黃金價格展望上調至每英兩5,000美元，平均價格為約4,400美元。

美銀認為金價近期存在回檔風險，但仍預期2026年將進一步上漲，「展望2026年，如果投資需求增加14%，與我們今年所看到的情況類似，那麼黃金將升至每英兩5,000美元」。

另一方面，法國興業銀行分析師黑格（Micheal Haigh）和霍夫（Ben Hoff）提出報告，將2026年底金價目標上調至每英兩5,000美元。

兩位分析師表示，「由於ETF資金流保持強勁，央行買盤預期維持韌性，我們感到有信心，並有必要更新目標價」。 「我們現在預期到2026年底價格將達到每英兩5,000美元，資金流已經超出了我們最初的假設。」

在其他銀行方面，高盛在本月初已預估金價明年底達4,900美元。

金價 黃金 法國

