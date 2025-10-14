貝森特怒斥中國想把全球經濟拖下水 FT爆料陸官員早預告「地獄烈火」

美國財政部長貝森特指責中國大陸對稀土與關鍵礦物實施全面出口管制，是意圖打擊全球經濟，傷害全球供應鏈。另一方面，美國官員認為，北京政府內部不同部門之間的權力角力正在影響美中談判，而強硬派的中國代表官員早在夏季就曾對美方發出威脅，雖未明確提到稀土，卻警告美國將面臨有如「地獄烈火」般的報復。

貝森特周一（13日）接受英國金融時報專訪時表示，中國大陸祭出最新措施的時間點，正值美國總統川普預期三周後會在南韓與中國國家主席習近平會面之前，這反映出中國大陸自身經濟的問題，「這是他們經濟非常疲弱的跡象，他們想把全世界一起拉下水」。

貝森特補充說：「或許這是一種列寧式的商業模式，認為傷害客戶也是好事，但他們是全球最大的供應國。如果他們想讓全球經濟放緩，最終受害最深的會是自己。」

他還表示，中國「正處於一場衰退或蕭條中，而且他們試圖透過出口擺脫困境。問題是，他們反而惡化了自己在國際間的地位」。

中國上周宣布稀土與關鍵礦物管制措施，幾天後川普便威脅，從11月1日起對中國進口商品加徵額外100%的關稅。

根據一名知情人士說法，若美中雙方未能達成協議，美方已擬好反制措施，並將此議題列為本周在華盛頓舉行的G7財長會議及世銀與國際貨幣基金（IMF）年會上的優先議題。

另外兩名知情人士表示，美方正考慮要求企業在把軟體出口至中國大陸前，必須先申請許可，這項措施若實施，將大幅衝擊大陸產業。

美國官員對中國在亞太經合會（APEC）10月底南韓峰會前，祭出稀土與關鍵礦物管制措施感到震驚。不過官員透露，中國國務院副總理何立峰的首席貿易談判代表李成鋼早在夏季就曾對美方發出威脅，「8月時，李成鋼已預告上周發動的一連串攻擊。他的態度非常激烈，甚至表明如果情勢不遵照他的意願發展，美國將面臨『地獄烈火』。」

這名官員補充說，李成鋼雖未明確提到稀土，但曾表示「我們的報復將超出所有人的預期」。

貝森特周一稍早指出，習近平可能並不知情此次稀土管制的宣布。一名美國官員則表示，北京政府內部不同部門之間的權力角力正在影響美中談判，「財政部與商務部之間存在內部矛盾，其中包括李成剛在內的商務部派系態度更具挑釁性…強硬派主要來自商務部和國家安全部」。

中國則指責美國導致局勢升溫，在周日直指美方最近的行動，包括美國商務部將數千家中國企業子公司列入貿易黑名單，才是情勢惡化的根源。

另一名美國高層官員指出，北京以美國商務部9月底的制裁為「藉口」，推動早已籌備多時的政策。

美中官員周一在華盛頓舉行會談，貝森特形容雙方在周末已有「實質性溝通」。

貝森特現在預期，在「川習會」29日登場前，他還會再與何立峰會面一次。一名知情人士表示，中國原本希望貝森特與何立峰的會面安排在APEC之後，但現在「態度已改變」，希望在川習會前舉行。