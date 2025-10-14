美財長暗示北京內鬥影響美中談判！傳陸貿易代表曾嗆美將受「地獄火」

金融時報14日報導，中國上周突收緊稀土出口管制，令美方措手不及。美國財政部長貝森特13日指責中國自身經濟疲軟，因而企圖破壞全球經濟「把其他國家拖下水」，更表示中國國家主席習近平可能根本不知情這項新措施。知情官員爆料，中國商務部與財政部互相內鬥已影響美中談判，尤其來自商務部的貿易談判代表李成鋼態度強硬挑釁，曾嗆美方若不照北京意願行事，「將面臨地獄之火」。

美國財政部長貝森特13日告訴金融時報，北京在亞太經濟合作（APEC）慶州峰會及川習會前推出新的稀土出口管制，「反映中國自身經濟多麼疲軟，現在他們想把其他國家也一起拖下水」。貝森特說，中國作為全球最大供應國，若想放慢世界經濟腳步，受害最深的將是自己，「中國正處於一種衰退甚至蕭條狀態，並試圖靠拖累他國走出困境，但這麼做只會進一步損害它的國際形象。」

貝森特13日稍早說，中國國家主席習近平可能不知情這項最新的稀土出口管制決定。貝森特現在預計在慶州川習會晤前，與中國國務院副總理何立峰先行會談。知情人士透露，中方原本希望貝森特與何立峰的這場高層會議在川習會後舉行，但如今「口氣已變」。

另外，報導引述美方官員指出，中國財政部與商務部互相內鬥，影響美中談判。該官員透露，強硬派主要來自商務部和國家安全部，其中貿易談判代表李成鋼一派的態度更具挑釁，而國安部對經濟事務的介入也逐漸加深。

報導提到，李成鋼8月曾預告中方的攻擊路線，美國官員描述，「他相當瘋狂，咄咄逼人宣稱若不照他的意願行事，美國將面臨『地獄之火』。」但李成鋼當時並未提到稀土。

對於中國將現在兩國關係緊張升溫歸咎於美方，另一名美方高級官員反駁，北京預謀已久，「他們不可能在2周內就完成這麼複雜的管制設計。真正令人意外的是，他們居然選擇如此不成比例的回應。我們正試著保持克制，而他們並沒有。」

美方官員表示，川普日前之所以公開批評中國，是因北京拒絕接觸談判，「於是我們選擇公開施壓，結果他們立刻願意對話」。

還有美方官員指出，白宮不擔心川普新關稅威脅會引發如4月宣布對中關稅時的市場震盪，他說，「目前全球市場情勢更穩定，美中貿易逆差今年已下降25%。同時我們與西方及亞洲民主國家的合作也讓美國握有更大談判籌碼。」

川普12日曾發文稱，習近平正處於「艱難時刻」，美方希望協助中國。一些觀察家解讀這是川普釋出和解訊號，不過知情人士表示，那只是川普在「戲弄」 （trolling）習近平。