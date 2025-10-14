諾貝爾異議領袖促委國政權轉型 籲美施壓馬杜洛下台

快訊

中央社／ 卡拉卡斯13日綜合外電報導

委內瑞拉諾貝爾和平獎得主、異議領袖馬查多（Maria CorinaMachado）今天接受法新社專訪時表示，馬杜洛政權的時間已到了，但他仍有機會和平下台。

現年58歲的馬查多向長期執政的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）拋出橄欖枝，她說，只要馬杜洛願意卸任，反對陣營願意提供他個人安全保障。

美國軍艦正集結委內瑞拉外海之際，馬查多在藏身之處接受訪問，她對法新社說：「馬杜洛目前仍有機會促成和平轉型。」

「我們準備提供他保證，但相關細節只有等雙方坐上談判桌才會公開。」

馬查多說：「如果馬杜洛繼續頑抗，後果由他自行承擔...無論談判成不成，他都將下台。」

對於她本人在極不被看好情況下獲得諾貝爾和平獎，馬查多坦言自己至今仍感意外。

她表示：「這是我人生中最大驚喜之一，說實在的，即使3天過去了，我到現在還在消化這個消息。」

不過，她希望藉由這項殊榮，再加上美國的擴大施壓，能夠推翻馬杜洛及其前任查維斯（Hugo Chavez）逾1/4世紀的統治。

馬查多表示，那些能協助政權轉型的人，包括對維繫政權至關重要的軍方，也將獲得保障。

馬查多說：「這個訊息已經傳達至軍方、警察及公務體系。」

她表示：「愈來愈多軍方人士主動聯繫我們，並提供資訊。」

馬查多被問到是否預見有起義行動時表示：「無論是平民、還是軍人，我們每個人都應發揮作用。」

至於美國是否採取軍事干預行動，馬查多對此拒絕臆測。

她談到委內瑞拉2024年總統大選時表示：「全世界都知道那場選舉他們（馬杜洛陣營）徹底敗北，而我們已經證明勝利屬於我們。」

馬查多等反對派當時宣稱，已經掌握大選結果的統計資料，可以證明是反對派勝選、馬杜洛政權作弊。

法新社報導，當時委內瑞拉選舉委員會以網路遭攻擊為由，並未公布詳細計票結果，而逕自宣布馬杜洛勝選。外界普遍認為，選舉委員會是在馬杜洛政府的掌控之下。

