不是只有烤雞！好市多服裝年收破千億 「尋寶式購物」掀商機

美國大型連鎖超市好市多（Costco）由於商品量大便宜，成為不少家庭挖寶的好地方，除了家電、生鮮、熟食等，近來「服裝」也成為熱門話題之一。

根據《CNBC》報導，好市多2025年第四季財報顯示，男裝銷售額實現了「兩位數」成長，雖然在好市多整體銷售額中佔比相對小，但卻超過一些全球服裝零售商。

專家認為，好市多的吸引力在於，「你永遠不知道在那裡購物會發現什麼」。好市多主要與製造商直接進貨，有些零售商庫存過剩，就把多的庫存賣給好市多，因此並非每間好市多都有一樣的品項，這讓消費者會有「尋寶」的購物體驗。

好市多也會與知名品牌代工廠合作，推出價格更親民的「平替版」，以自有品牌「科克蘭（Kirkland Signature）」售出。不過這種策略也容易引起爭議，今年6月服飾品牌Lululemon就對好市多提出告訴，認為好市多抄襲服裝設計，指出生產流程模糊導致消費者以為Lululemon在為好市多生產產品，而好市多並未闢謠。

對此好市多並沒有回應，不過GlobalData總經理Neil Saunders認為，這起事件吸引大量關注，更讓人們注意到好市多擁有豐富且便宜的服裝，反而成為好市多的廣告。

根據GlobalData計算，自2019年至2024年，好市多服裝部門年銷售額從70億美元（約新台幣2149億元）成長至97億美元（約新台幣2978億元），成長近40%。