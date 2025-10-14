快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

金管會彭金隆接受彭博專訪 要打造台灣「金融盾」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
金管會主委彭金隆。 記者潘俊宏／攝影
金管會主委彭金隆。 記者潘俊宏／攝影

彭博新聞專訪台灣金管會主委彭金隆，他表示，金管會正積極發展資產管理業務，計劃在「矽盾」之外，打造「金融盾」，其中關鍵的一環是，壽險業委託本地投信代操的新模式，希望以之提升台灣投信業的國際影響力。

彭金隆去年上任後推出亞洲資產管理中心計劃，他相信，當台灣跟國際連結愈完整，地緣政治的衝擊可以愈少。根據金管會統計，台灣現階段資產管理規模為34.4兆元台幣，金管會目標在六年的期間內增加至約60兆元台幣。

他表示，金管會將鼓勵金控公司將部分壽險資金與人力轉移到本地的投信公司，由他們操盤。資金轉移的部份初步上看1兆元台幣。目前整體壽險業擁有逾35兆元台幣資產。

如同台灣數十年前開始打造半導體產業，開創出現在台積電為全球龍頭的地位，整個半導體供應鏈被視為保護台灣的「矽盾」，政府亦有意善用台灣龐大的民間財富，打造出「金融盾」。

彭金隆說，「有人說台灣有矽盾，我也希望未來台灣有金融盾」，「我們做得越好，就可以降低地緣政治的風險。」他提到，台灣的地緣政治風險從1949年就已存在，卻未阻礙台灣成為全球半導體生產製造的重鎮。近年來台灣更受惠於人工智慧（AI）熱潮，供應鏈備受國際重視，帶動股市頻創新高，放大資本市場規模，也帶動民間的財富效果，有利於資產管理中心的發展。

關於委託投信代操，已有壽險業者正在規劃。知情人士向彭博表示，國泰金控旗下的國泰人壽已計劃於數年內，將更多資產交由集團內的投信公司管理，投資研究部門的員工也將轉移至投信。國泰金控未立即回覆彭博回應請求。

彭金隆指出，目前壽險業者內部各自擁有專業的投資團隊，部份又委由外商團隊管理。未來若壽險的資金與人才一同帶到獨立的資產管理公司，就可以服務全市場，而不只是為壽險服務。壽險業資金的注入，也可以壯大投信業者的規模，有一定的規模以後，就能提升在區域內的能見度。

他強調，「我們在打基礎，因為只有你規模擴大了，人才才能留下來」，「人才回來了，資產才能留得下來」。

對於ETF等金融商品的更加多元化，彭金隆說，金管會並沒有排除開放的可能性，也沒有非得要禁止不可，「市場需要什麼，我們就會去考慮什麼，我們也沒有在怕，我們不冒進，但也不落後」。他表示，金管會與業者保持著密切溝通，會了解市場需求。

資產 投信 規模

延伸閱讀

台股先殺後拉 內資撐場…終場跌勢收斂

壽險財報失真年底提解方 金管會坦言現行會計制度與長期經營特性不符

三商壽接軌 增資壓力仍在

台幣穩定幣 有發行空間

相關新聞

eSIM過關！庫克訪中國 宣布iPhone Air終於要在中國大陸開賣

蘋果公司執行長庫克目前正在中國大陸訪問，而iPhone Air這款蘋果新推出的超薄手機，終於要在本周五（17日）開始在中...

六個月飆漲五倍還在噴！量子概念股嗨漲 喜列小摩重金投資領域

量子運算概念股周一（13日）持續大漲，原因是摩根大通在13日發表總規模1.5兆美元投資美國戰略展業的計畫，也把量子運算列...

銀價突破歷史新高！軋空行情助漲 黃金也新高要攻4,200美元

國際金價與銀價今（14）日亞洲早盤續創歷史新高，金價觸及每英兩4,132.24美元，銀價一度漲至每英兩52.6488美元...

三星上季獲利締造三年多最強表現 記憶體業務好旺

三星電子今天公布，估計上季獲利比去年同期大增32%，締造三年來最高成績，超越分析師預期，主因是傳統記憶體晶片需求強勁，抵...

國際油價漲1%、自五個月低點反彈 短期內恐受美中局勢抑制

國際油價周一（13日）上漲，因美中貿易緊張局勢顯示出緩和跡象，10月稍晚可能舉行的「川習會」尚未破局，兩大原油期貨從上周...

台積電ADR強彈近8% 較台北交易溢價31.42%

台積電ADR周一（13日）大漲7.92%，收在302.89美元，重新站回300美元以上，較台北交易溢價擴大至31.42%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。