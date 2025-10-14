新加坡10月維持貨幣政策 當局：經濟成長強於預期

快訊

中央社／ 新加坡14日專電

繼7月按兵不動後，新加坡金融管理局決定繼續維持新元現行升值步伐。新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。

新加坡金管局今天發布第4季貨幣政策聲明指出，新加坡經濟成長表現強於預期。當局預估，產出缺口將在2025年全年維持正值，並於明年達到近零水準。在7月維持現行政策後，金管局10月決定繼續維持新幣的升值趨勢不變。

金管局表示，隨著部分壓抑通膨的暫時性因素逐漸消退，核心通膨率預料在短期內觸底，並於2026年逐步回升。

熟悉東南亞金融市場的新加坡資深媒體人陳士銘告訴中央社，新加坡是一個高度依賴外部貿易與資本流動的開放型經濟體，由於國內生產多仰賴進出口及跨國供應鏈，全球貿易環境的變化往往會直接影響物價與經濟表現，當局持續在抑制通膨與支持經濟成長之間尋求平衡。

金管局指出，因此當局將維持新元名義有效匯率（S$NEER）政策區間的現有升值斜率，波動區間的寬度及中間軸也將維持不變。第三季新加坡核心通膨率為0.4%，低於第二季的0.6%。

不過，金管局表示，未來幾個季度內，一些壓抑通膨的因素可能逐漸減弱，其中包括全球原油價格下跌趨勢放緩，以及今年以來的寬鬆政策將使區域通膨略有回升。

金管局預期，2025年全年平均通膨率約為0.5%，而2026年則可能落在0.5%至1.5%之間。聯合早報報導，金管局今年上半年一連兩次放寬貨幣政策，也是當局睽違2年後首次調整政策。隨後在7月，金管局決定按兵不動，維持新元升值趨勢不變，當時指出全球與新加坡經濟仍展現一定的韌性與穩健表現。

野村證券首席經濟師帕拉修里斯（EubenParacuelles）上個月曾指出，全球經濟成長仍面臨下行風險，特別是美國與中國，因此未來幾個季度貨幣政策仍有進一步放鬆可能。

