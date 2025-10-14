eSIM過關！庫克訪中國 宣布iPhone Air終於要在中國大陸開賣

蘋果公司執行長庫克目前正在中國大陸訪問，而iPhone Air這款蘋果新推出的超薄手機，終於要在本周五（17日）開始在中國大陸接受預購，商品22日門市上架。iPhone Air因為不採用實體SIM卡，只用eSIM，必須等待當地電信商取得eSIM服務許可才能開賣，現在三大電信公司拿到了營運許可。

庫克周一（13日）人在上海，他用微博發文說：「很高興宣布，全新的iPhone Air將於下周正式上市，本周五10月17日開啟預購！」

iPhone Air在中國大陸售價7,999人民幣（新台幣約3.45萬元）起跳。一個中國大陸工信部所屬的網站周一顯示，中國移動、中國電信、中國聯通這三家中國大陸主要電信公司，都已經被批准能夠試行eSIM服務。

中國大陸是蘋果重要市場，由於當地支持eSIM的進展較慢，iPhone Air9月19日在其他市場開賣時，中國大陸沒有來得及跟上。

上個月蘋果發表iPhone Air時表示，省去插放實體SIM卡的空間，能讓更大的電池放進它的超薄機身之中。iPhone Air是蘋果第一支只能用eSIM連網的智慧手機。iPhone 17系列則是在中國大陸和一些國家仍可用實體SIM卡，但在美國就只用eSIM。蘋果對於只能用eSIM的iPhone 17系列手機，亦配備較大電池。

蘋果預期會在本周宣布iPad Pro、MacBook Pro、Vision Pro等產品的新版，該公司預定30日發布財報。