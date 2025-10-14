六個月飆漲五倍還在噴！量子概念股嗨漲 喜列小摩重金投資領域

量子運算概念股周一（13日）持續大漲，原因是摩根大通在13日發表總規模1.5兆美元投資美國戰略展業的計畫，也把量子運算列入投資重點領域之一。

小摩在新聞稿中表示，將對四大領域的企業投資多達100億美元，會採直接購股和創投方式進行投資。這四大領域分別是供應鏈與先進製造、國防與航太、能源技術，以及「尖端與戰略科技」，其中包含量子運算。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）在聲明中表示：「美國過度依賴不可靠來源所提供的關鍵礦物、產品與製造能力，這一點已變得十分明顯，而這些都是我們國家安全不可或缺的要素。」

這項投資計畫是名為「安全與韌性方案」（Security and Resiliency Initiative）的一部分，總額達1.5兆美元，為期十年，目標為摩根大通認為對美國國家與經濟安全至關重要的產業提供融資與投資。

量子運算成為小摩鎖定的27個次領域之一。消息帶動這個族群周一再度飆漲，Rigetti Computing狂漲25%、D-Wave漲23%、IonQ漲16%、Quantum Computing也漲12%。

量子運算概念股在過去一個月漲勢驚人，其中Rigetti漲幅達185%，D-Wave上漲121%，且兩家公司過去六個月漲幅分別達519%與478%。

Google、微軟與亞馬遜等科技巨擘對「閘式模型量子運算」展現高度興趣，這項技術有望解決傳統電腦難以處理的複雜問題。

Rigetti與IONQ的量子電腦，目前可透過亞馬遜的雲端服務AWS的量子運算平台Amazon Braket使用。

今年2月，微軟發表了首款量子運算晶片Majorana 1；而Google則在去年底推出名為Willow的新一代突破性量子晶片。