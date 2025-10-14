銀價突破歷史新高！軋空行情助漲 黃金也新高要攻4,200美元

國際金價與銀價今（14）日亞洲早盤續創歷史新高，金價觸及每英兩4,132.24美元，銀價一度漲至每英兩52.6488美元。

在周一，金價、銀價盤中已刷新先前紀錄。紐約黃金現貨價格周一盤中漲至每英兩4,117.13美元，收盤亦首次站上4,100美元，報每英兩4,110.27美元。隨著倫敦市場的歷史性軋空行情加劇，銀價周一一度飆漲4.5%，今日亞洲早盤續刷新高。

由於倫敦市場出現歷史性的空頭軋空，白銀漲勢遠勝黃金，銀價周一盤中突破每英52.50美元關卡，超越1980年杭特兄弟（Hunt brothers）企圖壟斷銀市期間所創下的紀錄。銀價狂飆，為一波由避險資產需求激增推動的漲勢再添動能。

市場擔憂白銀在倫敦市場流動性不足，引發全球範圍內對白銀的搶購。基準價格飆升至幾乎前所未見的水準，高出紐約市場許多。這促使部分交易商預訂跨大西洋航班的貨運艙位，用以運送銀條，以在倫敦的高價中獲利。通常這種昂貴的運輸方式只用於黃金。

上周，倫敦市場借入白銀一個月的年化成本飆升至逾30%，使得展期空頭部位的成本高得驚人。黃金和鈀金的借入成本也上升，顯示倫敦市場貴金屬供應普遍緊縮。

高盛集團分析師在報告中指出，「白銀市場的流動性較低，規模大約只有黃金的九分之一，因此價格波動更劇烈」。高盛示警，「由於銀價缺乏央行買盤支撐，即使只是資金暫時流出，也可能引發不成比例的修正，引領最近上漲主力的倫敦緊縮也會解除。」

美銀（BofA）分析師周一將2026年底的銀價預測，從每英兩約44美元大幅上調至65美元，理由是市場長期供應短缺、財政赤字持續擴大，以及利率維持較低水準。

金價方面，Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible說：「黃金很容易繼續保持上漲勢頭。到2026年底，我們可能會看到金價突破5,000美元。」黃金價格今年以來已經大漲了56%。他表示，央行的穩定購買、ETF資金的堅定流入、中美貿易緊張局勢以及美國聯準會降息前景，都為金市場提供了結構性支撐。

避險需求亦受到美中貿易緊張局勢反覆出現、聯準會獨立性受威脅，以及美國政府停擺風險的推動。

美銀和法國興業銀行的分析師周一也表示，預期2026年金價將達到每英兩5,000美元，而渣打銀行則將明年黃金均價預測上調至4,488美元。

今年以來，黃金、白銀、鉑金、鈀金這四大貴金屬的價格，已上漲55%至82%，主導整體大宗商品市場的漲勢。

交易者現正密切關注美國政府即將公布的「232調查」結果，該調查包括白銀、鉑金與鈀金在內等關鍵礦物。市場擔心這些金屬可能被納入新一輪關稅，加劇市場的緊張情緒。