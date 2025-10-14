三星上季獲利締造三年多最強表現 記憶體業務好旺

三星電子今天公布，估計上季獲利比去年同期大增32%，締造三年來最高成績，超越分析師預期，主因是傳統記憶體晶片需求強勁，抵銷高頻寬記憶體（HBM）銷售疲軟的影響。

三星表示，估計7至9月營業利益達12.1兆韓元（約85億美元），創下三年多來單季最高表現，且遠高於分析師預估的10.1兆韓元；上季營收估計年增8.7%，達86兆韓元。三星預定30日公布完整財報，包含各事業業績明細。

消息出爐後，激勵三星股價在今天盤初一度勁揚3%，報97,500韓元；今年來累計大漲75%，創下歷史新高。

三星第3季的表現凸顯伺服器與AI相關晶片的強勁需求，推動傳統DRAM與NAND產品的價格及出貨量上升。

雖然三星向輝達（Nvidia）等主要客戶供應先進HBM晶片的進展比預期慢，但分析師指出，傳統記憶體產品在供應緊張下的漲價帶來支撐，幫助緩和衝擊。

NH投資證券資深分析師柳永鎬表示：「第3季的獲利驚喜主要來自晶片業務」，「晶片整體銷售表現強勁，受惠於價格與出貨雙升，且HBM產品在記憶體業務中的占比提升。晶圓代工部門的虧損也縮小，原因是產能利用率提高、固定成本壓力減輕。」

分析師指出，近年記憶體製造商集中投資於高階晶片，導致傳統晶片產能受限，可能延長供應短缺並推升伺服器用晶片價格。根據集邦科技的資料，部分應用於伺服器、智慧手機與PC的DRAM晶片，第3季價格較去年同期暴漲171.8%。

自從OpenAI推出ChatGPT並取得成功後，各大科技公司紛紛制定長期計畫，擴大AI相關投資，包括資料中心與能處理AI服務龐大運算需求的伺服器建設。

本月，三星與SK海力士這南韓兩大產業支柱簽署協議，將為OpenAI的「Stargate」計畫供應晶片。該計畫預估的需求量是目前全球HBM產能的兩倍以上，凸顯出Stargate計畫的龐大規模，以及其對全球AI發展的推進速度。這一消息，加上記憶體晶片價格上漲，使數十位分析師近期紛紛上調對三星股價的目標價。

儘管近期三星與特斯拉、OpenAI等科技巨頭簽訂晶片供應協議，有助於緩解投資人疑慮，但分析師警告，不確定因素仍然存在，包括可能衝擊晶片需求的美國關稅、日益加劇的美中貿易戰，以及中國大陸對高階晶片與製造設備所需稀土材料的出口限制。