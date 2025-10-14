國際油價漲1% 自五個月低點反彈 短期內恐受美中局勢抑制

國際油價周一（13日）上漲，因美中貿易緊張局勢顯示出緩和跡象，10月稍晚可能舉行的「川習會」尚未破局，兩大原油期貨從上周五觸及的五個月低點反彈，但西德州中級原油（WTI）仍未站回每桶60美元之上。

布蘭特原油12月期貨收高0.59美元，漲幅0.94%，報每桶63.32美元；紐約市場11月交割的WTI原油期貨上漲0.59美元，漲幅1%，收每桶59.49美元。

兩份合約上周五均重挫約4%，收在5月以來最低水準平，因美國總統川普脅取消與中國國家主席習近平的會晤，並對中國進口商品加徵高額關稅。

不過，美國財長貝森特周一受訪時表示，「川習會」仍計劃於10月下旬在南韓舉行，並指出雙方在周末進行了大量溝通，「我們已經大幅緩解了局勢」。

川普周一亞洲時段早間在空軍一號上對記者表示，「我們和中國會沒事的」，儘管11月1日加徵關稅仍在計畫之中。他還表示將考慮向烏克蘭提供可以更深入打擊俄羅斯的遠程戰斧飛彈，這增加了俄羅斯石油供應進一步受到干擾的風險。

星展銀行分析師Suvro Sarkar表示，市場拋售情勢顯然已因華盛頓和北京願意進行談判而受到抑制，並補充說，短期前景取決於貿易談判的最終結果。

今年3月和4月，在美中貿易緊張局勢最嚴重之際，油價曾大幅下跌。PVM能源分析師在給客戶的報告中表示：「任何國際貿易減少都只會利空油市。」

BOK Financial交易高級副總裁Dennis Kissler說，「交易者仍持懷疑態度，認為在達成協議之前，與中國的貿易局勢可能仍會反覆無常，這在短期內可能成為壓制原油的因素。另一方面，每桶低於60美元的WTI油價應會繼續令石油鑽機數量減少，最終會轉化為美國產量下降」。

在需求方面，中國海關數據顯示，9月原油進口比去年同期成長3.9%，至每日1,150萬桶。

另一方面，石油輸出國組織（OPEC）維持了今明兩年全球原油需求增長的相對高位預估。

OPEC在周一公布的月報中表示，隨著加上盟國的更廣泛OPEC+聯盟推動增產，2026年油市供應缺口將大幅縮小。

另一方面，中東和平前景限制了油價漲幅。巴勒斯坦激進組織哈瑪斯周一根據美國斡旋的停火協議釋放了最後20名倖存的以色列人質。