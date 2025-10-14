快訊

紅線街景殺手「台灣感性」 Cheap：存在形式太粗暴 歐日大多不畫線

1張圖看準「風神」颱風可能路徑！美模式估明顯共伴效應 北東部恐暴雨

王淺秋國慶主持戴「大立光」狂吸1.5萬讚 美到連她都浮出水面按讚

國際油價漲1% 自五個月低點反彈 短期內恐受美中局勢抑制

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
翻譯成繁體中文如下： 一名石油天然氣產業工人在哈薩克Mangystau地區的油田操作鑽井平台。路透
翻譯成繁體中文如下： 一名石油天然氣產業工人在哈薩克Mangystau地區的油田操作鑽井平台。路透

國際油價周一（13日）上漲，因美中貿易緊張局勢顯示出緩和跡象，10月稍晚可能舉行的「川習會」尚未破局，兩大原油期貨從上周五觸及的五個月低點反彈，但西德州中級原油（WTI）仍未站回每桶60美元之上。

布蘭特原油12月期貨收高0.59美元，漲幅0.94%，報每桶63.32美元；紐約市場11月交割的WTI原油期貨上漲0.59美元，漲幅1%，收每桶59.49美元。

兩份合約上周五均重挫約4%，收在5月以來最低水準平，因美國總統川普脅取消與中國國家主席習近平的會晤，並對中國進口商品加徵高額關稅。

不過，美國財長貝森特周一受訪時表示，「川習會」仍計劃於10月下旬在南韓舉行，並指出雙方在周末進行了大量溝通，「我們已經大幅緩解了局勢」。

川普周一亞洲時段早間在空軍一號上對記者表示，「我們和中國會沒事的」，儘管11月1日加徵關稅仍在計畫之中。他還表示將考慮向烏克蘭提供可以更深入打擊俄羅斯的遠程戰斧飛彈，這增加了俄羅斯石油供應進一步受到干擾的風險。

星展銀行分析師Suvro Sarkar表示，市場拋售情勢顯然已因華盛頓和北京願意進行談判而受到抑制，並補充說，短期前景取決於貿易談判的最終結果。

今年3月和4月，在美中貿易緊張局勢最嚴重之際，油價曾大幅下跌。PVM能源分析師在給客戶的報告中表示：「任何國際貿易減少都只會利空油市。」

BOK Financial交易高級副總裁Dennis Kissler說，「交易者仍持懷疑態度，認為在達成協議之前，與中國的貿易局勢可能仍會反覆無常，這在短期內可能成為壓制原油的因素。另一方面，每桶低於60美元的WTI油價應會繼續令石油鑽機數量減少，最終會轉化為美國產量下降」。

在需求方面，中國海關數據顯示，9月原油進口比去年同期成長3.9%，至每日1,150萬桶。

另一方面，石油輸出國組織（OPEC）維持了今明兩年全球原油需求增長的相對高位預估。

OPEC在周一公布的月報中表示，隨著加上盟國的更廣泛OPEC+聯盟推動增產，2026年油市供應缺口將大幅縮小。

另一方面，中東和平前景限制了油價漲幅。巴勒斯坦激進組織哈瑪斯周一根據美國斡旋的停火協議釋放了最後20名倖存的以色列人質。

美國 油價 川習會

延伸閱讀

樂觀美中情勢會降低 美財長：美中有溝通管道

OPEC+溫和增產 油價向上

OPEC+再增產 恐供給過剩

OPEC+傳已同意11月再增產 每日產量提高13.7萬桶

相關新聞

川普TACO 金融市場強彈…市場解讀美方態度軟化

美中關係緊張升溫之際，美國總統川普12日態度軟化，直言：「別擔心中國，一切都會沒事的」、「我們和中國會沒問題的。」市場解...

金銀價創高 貴金屬大漲

隨美中貿易加劇緊張，不僅金價再創新高，白銀也隨倫敦出現空前軋空潮而創歷史新高。另外，市場擔心白宮可能對其他貴金屬祭出關稅...

德國拚重返榮耀／傳產包袱重 德國製造拚強力轉型

德國是歐洲最大經濟體，擁有歐盟最大科技園區、孵化32隻獨角獸，享有深厚技術底蘊及百年企業，也背負沉重轉型包袱。《經濟日報...

德國拚重返榮耀／戴姆樂卡車工廠 三個挑戰

德國戴姆樂卡車（Daimler Truck）是世界上規模最大商用車製造商，從戴姆樂集團分割又獨立上市，如同德國車業的縮影...

德國拚重返榮耀／賓士博物館 觀光地標

位於德國司徒加特的賓士博物館，陳列超過160輛賓士量產以來車款，是德國知名觀光景點，這棟建築物歸賓士集團旗下「傳承部門」...

德國拚重返榮耀／四家新創 顛覆傳統

德國貿易投資署表示，德國有7萬家新創公司32隻獨角獸，數量在國際排名第五，雖在歐盟排名第一，不過，德國創投的活躍度不如美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。