台積電ADR強彈近8% 較台北交易溢價31.42%
台積電ADR周一（13日）大漲7.92%，收在302.89美元，重新站回300美元以上，較台北交易溢價擴大至31.42%。費城半導體指數同日上漲4.93%。
周一美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲587.98點或1.29%，收在46,067.58點；標普500指數上漲102.21點或1.56%，收在6,654.72點；那斯達克指數上漲490.18點，或2.21%，收在22,694.61點。
台灣加權股價指數下跌378.50點，收在26,923.42點，台積電（2330）下跌25元或1.74%，收在1,415元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 180.04 +5.87 173.00 +4.07
中華電 CHT 131.97 +0.14 132.50 -0.40
台積電 TSM 1,859.62 +7.92 1,415.00 +31.42
聯電 UMC 46.91 +6.41 45.45 +3.20
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據
