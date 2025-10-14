台積電ADR強彈近8% 較台北交易溢價31.42%

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周一（13日）大漲7.92%，收在302.89美元，重新站回300美元以上，較台北交易溢價擴大至31.42%。費城半導體指數同日上漲4.93%。

周一美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲587.98點或1.29%，收在46,067.58點；標普500指數上漲102.21點或1.56%，收在6,654.72點；那斯達克指數上漲490.18點，或2.21%，收在22,694.61點。

台灣加權股價指數下跌378.50點，收在26,923.42點，台積電（2330）下跌25元或1.74%，收在1,415元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 180.04 +5.87 173.00 +4.07

中華電 CHT 131.97 +0.14 132.50 -0.40

台積電 TSM 1,859.62 +7.92 1,415.00 +31.42

聯電 UMC 46.91 +6.41 45.45 +3.20

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

川普稱「都會沒事」 美股早盤反彈齊揚

美國總統川普發文表示，美中貿易關係「都會沒事的」，並釋出願與陸方達成協議的訊號，美股十三日早盤應聲反彈，四大指數齊揚。道瓊工業指數上漲四一七點或百分之一，標普五百指數揚升百分之一點二，那斯達克綜合指數躍漲百分之一點四；費城半導體指數大漲百分之三點五，台積電ＡＤＲ更是勁揚百分之六，台指期夜盤同步漲逾一八○點。

川普TACO 金融市場強彈…市場解讀美方態度軟化

美中關係緊張升溫之際，美國總統川普12日態度軟化，直言：「別擔心中國，一切都會沒事的」、「我們和中國會沒問題的。」市場解...

金銀價創高 貴金屬大漲

隨美中貿易加劇緊張，不僅金價再創新高，白銀也隨倫敦出現空前軋空潮而創歷史新高。另外，市場擔心白宮可能對其他貴金屬祭出關稅...

德國拚重返榮耀／傳產包袱重 德國製造拚強力轉型

德國是歐洲最大經濟體，擁有歐盟最大科技園區、孵化32隻獨角獸，享有深厚技術底蘊及百年企業，也背負沉重轉型包袱。《經濟日報...

德國拚重返榮耀／戴姆樂卡車工廠 三個挑戰

德國戴姆樂卡車（Daimler Truck）是世界上規模最大商用車製造商，從戴姆樂集團分割又獨立上市，如同德國車業的縮影...

德國拚重返榮耀／賓士博物館 觀光地標

位於德國司徒加特的賓士博物館，陳列超過160輛賓士量產以來車款，是德國知名觀光景點，這棟建築物歸賓士集團旗下「傳承部門」...

