紅線街景殺手「台灣感性」 Cheap：存在形式太粗暴 歐日大多不畫線

1張圖看準「風神」颱風可能路徑！美模式估明顯共伴效應 北東部恐暴雨

王淺秋國慶主持戴「大立光」狂吸1.5萬讚 美到連她都浮出水面按讚

川普對中國態度放軟緩解貿易緊張 美股收盤勁揚

中央社／ 紐約13日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）近日揚言要對從中國進口的商品加徵100%關稅，但之後他態度放軟，使華爾街股市從上週末的大幅跌勢反彈回升，4個主要指數今天全部收漲。

道瓊工業指數揚升587.98點或1.29%，收46067.58點。

標準普爾500指數上漲102.21點或1.56%，收6654.72點。

那斯達克指數勁揚490.18點或2.21%，收22694.61點。

費城半導體指數大漲315.86點或4.93%，收6723.46點。

