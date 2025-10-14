川普對中國態度放軟緩解貿易緊張 美股收盤勁揚
美國總統川普（Donald Trump）近日揚言要對從中國進口的商品加徵100%關稅，但之後他態度放軟，使華爾街股市從上週末的大幅跌勢反彈回升，4個主要指數今天全部收漲。
道瓊工業指數揚升587.98點或1.29%，收46067.58點。
標準普爾500指數上漲102.21點或1.56%，收6654.72點。
那斯達克指數勁揚490.18點或2.21%，收22694.61點。
費城半導體指數大漲315.86點或4.93%，收6723.46點。
