川普稱「都會沒事」 美股早盤反彈齊揚

美國總統川普發文表示，美中貿易關係「都會沒事的」，並釋出願與陸方達成協議的訊號，美股十三日早盤應聲反彈，四大指數齊揚。道瓊工業指數上漲四一七點或百分之一，標普五百指數揚升百分之一點二，那斯達克綜合指數躍漲百分之一點四；費城半導體指數大漲百分之三點五，台積電ＡＤＲ更是勁揚百分之六，台指期夜盤同步漲逾一八○點。

台股昨天收黑，盤中一度大跌逾八百點，但在權值股與政策護盤下跌幅收斂，加權指數終場收在兩萬六九二三點，下跌三七八點，跌幅百分之一點九三，成交金額五八三九億元。

昨盤中低點曾至兩萬六四七○點，台積電早盤一度跌破一四○○元，鴻海、聯發科同步走弱，惟台達電逆勢撐盤。不過，台積電後續回穩，最後收一四一五元，小跌廿五元。三大法人昨合計賣超六七八點四二億元，其中外資（含陸資）賣超五六三億元。

法人表示，國安基金續留場內有助穩定市場信心，但短線仍以技術面支撐為依歸，若國際利空未解，指數恐維持高檔震盪。

台幣兌美元收盤貶至卅點六九六元，單日重貶一點五一角，匯銀主管表示，午盤過後外資匯出轉強，可能是股市獲利了結，外資在匯市動態也是台股後市重要參考。十三日南亞科、十六日台積電法說若優於預期，有望帶動權值與族群反彈，若美中關稅與技術管制再升級，指數恐下探。