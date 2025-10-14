金銀價創高 貴金屬大漲

隨美中貿易加劇緊張，不僅金價再創新高，白銀也隨倫敦出現空前軋空潮而創歷史新高。另外，市場擔心白宮可能對其他貴金屬祭出關稅，推升白金和鈀金價格同步大漲。

國際現貨金價13日一度大漲2%，至每英兩4,100.24美元，再創歷史新高，並延續周線已連八紅的漲勢。白銀漲幅一度達到4%，升抵每英兩52美元；白金盤中一度升抵每英兩1,665.57美元，鈀金則漲到約1,470.1美元，漲幅都超過4%。

國內銀樓黃金牌告價更來到每錢15,480元，再創歷史新高，台北市金銀珠寶公會副理事長石文信昨天表示，今年以來黃金牌告價已大漲52%，預計明年中國際金價將上看每英兩4,500元，此時仍可分批布局。

石文信說，今年初10台兩黃金大約100萬元，現在已經超過150萬元以上，報酬率驚人，黃金條塊、飾金都很熱絡，條塊部分，多數民眾是一兩、一兩買進，飾金部分，項鍊、手鍊都有人買，不過買進人多但量少，賣出人少卻量大，賣出單筆交易高到上百萬元都有。

今年以來，四大貴金屬漲幅介於50%至80%，帶動整體大宗商品市場走強。黃金的漲勢受到各國央行買盤、ETF部位增加以及聯準會（Fed）降息支撐。美中貿易緊張、Fed獨立性受威脅，以及美國政府關門危機，也持續助長避險需求。

Capital.com分析師羅達說，眼看地緣政治和貿易風險對金價的推升作用正逐漸消退，美中緊張又再度升溫。儘管雙方願意繼續談判，貿易波動可能暫時沉寂，但永遠不會真正消失，這對金價反而是好事。