川普TACO 金融市場強彈…市場解讀美方態度軟化

經濟日報／ 編譯葉亭均林文彬／綜合外電
美中關係緊張升溫之際，美國總統川普12日態度軟化，直言：「別擔心中國，一切都會沒事的」、「我們和中國會沒問題的。」(路透)
美中關係緊張升溫之際，美國總統川普12日態度軟化，直言：「別擔心中國，一切都會沒事的」、「我們和中國會沒問題的。」市場解讀為美方釋出願意與北京達成協議，緩和新一波貿易緊張的訊號，激勵全球金融市場大反彈，再次出現「TACO（川普總是臨陣退縮）」交易。

根據彭博資訊數據，道瓊工業指數13日早盤上漲逾400點或1%，標普500指數揚升1.2%，那斯達克綜合指數躍漲1.6%；費城半導體指數大漲4%，台指期夜盤漲逾200點。

原物料與加密幣同步大漲。國際油價方面，兩大基準指數盤中一度漲逾1.5%，隨後漲勢收斂至0.8%。至於加密幣，根據CoinMarketCap報價，比特幣截至13日晚間，過去24小時上漲3.8%，報114,894美元；乙太幣狂飆逾8%，報4,131美元。金價同受激勵、再創新高，尚未出現避險買盤消退狀況。

市場行情再次激昂，扭轉美股10日交易時段重挫態勢。美股10日重挫並拖累全球股市13日走勢，主因川普警告將大幅提高對中國商品關稅，隨後又具體表示自11月1日起將再加徵100%關稅，同時祭出對關鍵軟體出口管制，藉此做為對北京當局提高美國船隻港口費用及限制稀土等關鍵材料出口的回應。

川普12日在自家社群平台Truth Social發文表示：「別擔心中國，一切都會沒事的！備受尊敬的習主席只是一時狀態不好。他不會想要他的國家陷入蕭條，我也不希望如此。美國想要幫助中國，而不是傷害它！！！」

接著，川普在13日亞洲早盤時於空軍一號上對記者表示：「我們和中國會沒問題的。」但他同時重申，11月1日的關稅措施仍照原計畫進行。他並提到，將考慮向烏克蘭提供可深入打擊俄羅斯境內目標的長程「戰斧」巡弋飛彈，此舉可能加劇來自OPEC+成員國的石油供應中斷風險。

美國財長貝森特13日則說，仍看好川普將與中國大陸國家主席習近平會面。他透露，美國和中國大陸上周末持續「密切溝通」，國際貨幣基金與世界銀行本周在華府舉行年會期間，雙方將舉行數場幕僚層級會議。

野村等機構的分析師指出，美中利益交織太深，不太可能取消本月在南韓的會晤。

Pepperstone Group策略師布朗表示：「顯然市場現在必須消化比上周更多的貿易與關稅風險與不確定性。」

川普稱「都會沒事」 美股早盤反彈齊揚

美國總統川普發文表示，美中貿易關係「都會沒事的」，並釋出願與陸方達成協議的訊號，美股十三日早盤應聲反彈，四大指數齊揚。道瓊工業指數上漲四一七點或百分之一，標普五百指數揚升百分之一點二，那斯達克綜合指數躍漲百分之一點四；費城半導體指數大漲百分之三點五，台積電ＡＤＲ更是勁揚百分之六，台指期夜盤同步漲逾一八○點。

