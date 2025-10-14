零件鏈中斷 全球航空業支出暴增

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

最新研究報告指出，今年全球航空公司供應鏈中斷而額外增加的成本高達逾110億美元，並質疑供應商對零件售價擁有過大定價力，呼籲售後市場應擴大競爭。

據國際航空運輸協會（IATA）與顧問公司Oliver Wyman的研究，航空公司今年受到供應鏈中斷的最大影響，來自讓老舊飛機繼續服役而增加的燃料費用42億美元，其次是預料增加的維修費用31億美元、替換排隊維修中的發動機所花的租借費用26億美元，以及增加備用零件所花的14億美元。

這是業界首份嘗試量化已長達五年的供應鏈危機所帶來影響的報告，這場危機已導致機票價格上漲和班機取消。

IATA理事長華許表示，他對報告數字的大小感到意外，或許有需求重新評估航空公司是否遭遇到供應商的反競爭舉措。「即使將數字減半，對航空業仍很龐大的拖累。」

飛機製造商和其供應商近年來一直設法度過許多阻礙，包括從勞力、材料和零件的短缺，到維修作業的加劇延宕，尤其是發動機方面。戰爭拖累也是日益嚴重，各國政府增加國防支出，使國防產業也加入競爭產能。

華許表示，「今後為了有限的供應所做的競爭將會持續上演」，供應鏈將繼續是這個十年接下來的問題。

華許對供應商對定價權的影響提出質疑，並呼籲「售後市場應該增加競爭，現在市場顯然已大幅整合」。

供應鏈 航空公司 國防支出

