小摩喊投資美戰略產業 宣布1.5兆美元計畫 聚焦國防航太、AI 等

美國銀行業龍頭摩根大通（小摩）13日發布1.5兆美元的計畫，要對攸關美國國安和經濟韌性的關鍵產業，給予協助、資助、投資，包含最多斥資100億美元直接入股相關公司。這是川普總統的美國優先政策，獲得大企業採納的最新跡象。

小摩的「安全與韌性方案」為期十年，包括聘僱更多銀行人員，以及透過直接購股和創投向美企投資100億美元。計畫聚焦於四大戰略產業，分別是供應鏈與製造、國防航太、能源獨立、前沿科技如人工智慧（AI）和量子運算等。

據先前未公布的內部數據，小摩原本就計劃在未來十年挹注1兆美元，支持這些重要產業客戶，如今投入規模增加五成。

川普政府力圖讓基礎設施現代化，且減少對外國供應鏈的依賴，尤其是製藥業、半導體業、乾淨能源、稀土業。與此同時，川普10日終結脆弱的休兵協議，重啟美中貿易戰，揚言要對中國大陸產品加徵100%關稅，報復北京當局加強管控稀土出口。

小摩執行長戴蒙在此種時刻推出這個方案。他說，美國過度仰賴不可靠的關鍵礦物、產品、製造，這些都對國安非常重要。

小摩協助美國政府與本土稀土商MP Materials達成入股協議，這家投銀最近在公司播客（podcast）表示，正與川普政府合作，尋求更多類似機會。小摩的中型公司併購主管卡斯塔多表示，與客戶打了上百通電話，討論MP交易案及對其他產業的影響，且多次前往華府，與政府探索這類機會。

儘管小摩未提及川普，但該投銀設下的目標，可能是要迎合白宮政策，確保美國擁有基礎建設與技術。69歲的戴蒙近年來對美國國安議題益發直言不諱。他5月在致股東信函中寫道，美國的關鍵軍用品，太過依賴潛在敵人，並特別點名中國大陸。他2023年也說，美國關鍵產品和材料的供應鏈，必須位於本土，或僅開放給盟友或夥伴。