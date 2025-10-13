聽新聞
0:00 / 0:00
博通晶片主管：神秘百億美元大客戶不是OpenAI
OpenAI與博通13日宣布簽下多年協議，將攜手合作生產訂製晶片和網路設備，但博通半導體解決方案集團總裁Charlie Kawwas卻透露，該公司在9月財報會上宣布的那家神秘百億美元訂單大戶，並不是OpenAI。
Kawwas 13日在CNBC的「Squawk on The Street」節目上，和OpenAI總裁Greg Brockman，暢談他們聯手打造和部署10百萬瓩（GW）客製化人工智慧（AI）加速器的計畫。
自從市場很快指向OpenAI就是博通的這位百億美元新客戶後，這項交易就一直備受期待。但在兩公司13日正式發表計畫後，Kawwas卻表示，OpenAI不符合這個描述。
Kawwas說：「我很樂意從我的好朋友Greg手上接下百億美元（採購訂單）。但他還沒有給我這張訂單。」
OpenAI近來接二連三敲定AI基礎建設交易，為了滿足預期需求，該公司正設法擴大算力規模，近幾周來已陸續和超微、輝達和CoreWeave簽訂數十億美元協議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言