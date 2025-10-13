博通晶片主管：神秘百億美元大客戶不是OpenAI

OpenAI與博通13日宣布簽下多年協議，將攜手合作生產訂製晶片和網路設備，但博通半導體解決方案集團總裁Charlie Kawwas卻透露，該公司在9月財報會上宣布的那家神秘百億美元訂單大戶，並不是OpenAI。

Kawwas 13日在CNBC的「Squawk on The Street」節目上，和OpenAI總裁Greg Brockman，暢談他們聯手打造和部署10百萬瓩（GW）客製化人工智慧（AI）加速器的計畫。

自從市場很快指向OpenAI就是博通的這位百億美元新客戶後，這項交易就一直備受期待。但在兩公司13日正式發表計畫後，Kawwas卻表示，OpenAI不符合這個描述。

Kawwas說：「我很樂意從我的好朋友Greg手上接下百億美元（採購訂單）。但他還沒有給我這張訂單。」

OpenAI近來接二連三敲定AI基礎建設交易，為了滿足預期需求，該公司正設法擴大算力規模，近幾周來已陸續和超微、輝達和CoreWeave簽訂數十億美元協議。