美股早盤／川普說「一切都會沒事」道瓊漲逾400點 台積電勁揚約6%

美國總統川普周日發文表示，與中國大陸的貿易關係「一切都會沒事」，並釋出願與陸方達成協議的訊號，美股13日早盤應聲反彈，四大指數齊揚。

道瓊工業指數上漲400點，或0.9%，標普500指數漲1.3%，那斯達克綜合指數漲1.8%。費城半導體勁揚4%。台積電ADR早盤上漲5.9%，輝達、AMD和甲骨文均漲逾2.5%。

另外，OpenAI與博通（Broadcom）13日表示，雙方正合作建置並部署10 GW（百萬瓩）的客製化AI加速器，作為整個產業擴大AI基建行動的一部分。博通股價早盤大漲8%。

川普上周五（10日）警告將大幅提高對中國商品的關稅，再度引爆美中貿易戰疑慮，導致美股暴跌、市值蒸發達2兆美元。最新表態可能促使投資人在周五拋售後重返市場，尤其是科技股。許多科技公司仰賴中國稀土供應。

其他個股方面，Brookfield資產管理公司13日宣布，最多將投資50億美元於Bloom Energy的燃料電池科技，後者早盤股價暴漲20%。

Wolfe Research美國政策主管Tobin Marcus表示：「緊張與不確定性猶在」，「我們認為（美中雙方）全面協議仍遙不可及，但此舉暫時降低了100%關稅或干擾性出口管制的風險，讓談判得以持續」，另外「川普似乎在跟投資人說，可以安心逢低買進，而看在市場今年多次在風險看似升高時，仍如此操作，預料市場將會接受這個訊號」。

美國政府關門邁入新的一周，多數聯邦員工的發薪日（10月15日）逼近，許多人可能將首次領不到薪水。另外，美國債市13日因哥倫布日（Columbus Day）休市一天。