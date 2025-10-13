OpenAI再找一家晶片大廠合作...這次輪到博通

OpenAI與博通13日宣布簽下多年協議，將攜手合作生產訂製晶片和網路設備，這是OpenAI為提高其運算基礎設施的最新合作案。博通股價在盤前飆漲超過10%。

根據雙方的協議，OpenAI將設計硬體，與博通共同開發，預定從2026年下半年開始開發和部署。此計畫將打造用電規模達10百萬瓩（GW） 的資料中心，耗電量大致相當於800多萬戶美國家庭的需求。

OpenAI於9月下旬時宣布，已與輝達（Nvidia）簽署意向書，將推動1,000億美元的交易，目標同樣是建設用電規模10 GW的資料中心。這些基礎設施將用於開發和運作人工智慧（AI）模型。