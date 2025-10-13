聽新聞
0:00 / 0:00
OpenAI再找一家晶片大廠合作...這次輪到博通
OpenAI與博通13日宣布簽下多年協議，將攜手合作生產訂製晶片和網路設備，這是OpenAI為提高其運算基礎設施的最新合作案。博通股價在盤前飆漲超過10%。
根據雙方的協議，OpenAI將設計硬體，與博通共同開發，預定從2026年下半年開始開發和部署。此計畫將打造用電規模達10百萬瓩（GW） 的資料中心，耗電量大致相當於800多萬戶美國家庭的需求。
OpenAI於9月下旬時宣布，已與輝達（Nvidia）簽署意向書，將推動1,000億美元的交易，目標同樣是建設用電規模10 GW的資料中心。這些基礎設施將用於開發和運作人工智慧（AI）模型。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言