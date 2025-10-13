燃料電池有望打入AI供電 Bloom Energy股價噴高

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Brookfield資產管理公司13日宣布，最多將投資50億美元於Bloom Energy的燃料電池科技。美聯社
Brookfield資產管理公司13日宣布，為替資料中心供電，最多將投資50億美元於Bloom Energy的燃料電池科技，反映企業放眼乾淨能源，來滿足人工智慧（AI）熱潮的需求。Bloom Energy在13日美股盤前，股價一度狂飆36%。

兩家公司表示，將攜手設計並交貨給全球AI工廠，包括一家歐洲資料中心，地點將在今年底前宣布。

業者投資數十億美元打造資料中心，以滿足AI、雲端運算、數位服務的飆漲需求，並轉向清潔能源，如核能、再生能源、燃料電池等提供電力

燃料電池無須燃燒，藉由化學反應發電，比傳統電力更乾淨。燃料電池依燃料類型不同，過程中只會產生水和熱氣，對環境更友善。

Brookfield積極擴大歐洲最大的AI基建群，該公司6月宣布擬最多投資950億瑞典克朗（99.8億美元），在瑞典建造AI資料中心，並承諾斥資200億歐元在法國設立AI項目。

