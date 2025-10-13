英媒：微軟軟銀600多億洽談投資自駕車新創Wayve
英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，英國自駕車技術新創公司Wayve正與微軟及日商軟銀洽談，擬籌資最高20億美元（約新台幣614億元），此舉可能使Wayve估值來到約80億美元。
路透社報導，全球資金正加速湧入成長迅速的人工智慧新創公司，美國晶片大廠輝達（Nvidia）9月曾與總部設在倫敦的Wayve簽署意向書，考慮投資5億美元。
Wayve目前於英國和美國營運，並積極拓展在德國、日本等市場的測試和研發業務。
對於相關報導，Wayve不予置評，微軟（Microsoft）及軟銀（SoftBank）則未立即回應路透社置評請求。
Wayve成立於2017年，去年獲得軟銀領投、輝達跟投的超過10億美元資金。美國叫車服務公司Uber也以未公開金額投資Wayve。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言