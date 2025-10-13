英媒：微軟軟銀600多億洽談投資自駕車新創Wayve

快訊

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，英國自駕車技術新創公司Wayve正與微軟及日商軟銀洽談，擬籌資最高20億美元（約新台幣614億元），此舉可能使Wayve估值來到約80億美元。

路透社報導，全球資金正加速湧入成長迅速的人工智慧新創公司，美國晶片大廠輝達（Nvidia）9月曾與總部設在倫敦的Wayve簽署意向書，考慮投資5億美元。

Wayve目前於英國和美國營運，並積極拓展在德國、日本等市場的測試和研發業務。

對於相關報導，Wayve不予置評，微軟（Microsoft）及軟銀（SoftBank）則未立即回應路透社置評請求。

Wayve成立於2017年，去年獲得軟銀領投、輝達跟投的超過10億美元資金。美國叫車服務公司Uber也以未公開金額投資Wayve。

