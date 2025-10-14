快訊

德國拚重返榮耀／戴姆樂卡車工廠 三個挑戰

經濟日報／ 特派記者王郁倫/德國報導
德國戴姆樂卡車（Daimler Truck）最大的工廠位於司徒加特。MAPECT／提供

德國戴姆樂卡車（Daimler Truck）是世界上規模最大商用車製造商，從戴姆樂集團分割又獨立上市，如同德國車業的縮影，這家車廠正面臨產品轉型、永續發展及工廠現代化三挑戰。

戴姆樂卡車位於司徒加特的工廠成立於1963年，面積290萬平方米，Daimler Truck Group旗下最大的卡車製造廠。「產線上幾乎沒有兩輛卡車是完全相同的！」

在此工作25年的資深主管Tony是裝配線相關業務負責人。

這家歷史悠久的工廠，汽車預組裝線位於一樓，車體最終組裝產線在樓上，這意味關鍵元件如引擎、散熱器及變速箱在一樓組立後，再送上樓做車體最後組裝。

Tony表示，這是1963年設計的產線，若可以重新決定，現在絕對不會這樣做，因為這樣損失許多效率，現在他們必須與現實共存。

司徒加特廠仍高度倚賴人力。儘管已利用自動化搬運車，但為追求極致的客製化服務，關鍵的裝配工作仍純人工，他們認為純人工讓客製化更靈活，機器人導入會有很大困難。

德國法規要求當員工人數超過2,000人，強大的工會可派代表與資方施行共同決策權，專家認為可能拖慢車廠自動化速度。

Tony指出，目前工廠面對的挑戰是生產新技術車輛，以及管理全球供應鏈、兼顧生產永續性。該工廠2021年已量產續航力長達400公里的電動卡車，現在正預備生產500公里續航力新車款，未來還計畫生產氫能車。

歐盟對淨零碳排有嚴格法規，目前該工廠為推行綠色生產，購買大量綠電，他們也自行探鑽地熱，希望暖氣系統由地熱供電，該計畫預計三年內完成。

