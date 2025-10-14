德國拚重返榮耀／傳產包袱重 德國製造拚強力轉型

位於司徒加特的戴姆樂卡車（Daimler Truck）工廠已有62年歷史，占地290萬平方米，相當於11個大安森林公園，是旗下最大卡車工廠，目前有1萬名員工在此工作。

每天下午2點半，早班工人步出工廠，由夜班接力，一天兩班制生產全球重型貨卡車，無人自走車穿梭生產線，多數車體組裝粗活仍靠工人一隊15人合力完成。

司徒加特廠區跟法國穆爾特梅（Multime）等三座工廠連成跨國分工網路，協同生產，從柴油重卡、電動車、特殊客製車，都能在一條U型產線上進行，一天能生產出470輛。

「他們雖然已用混和產線生產客製化卡車，但導入機器人跟自動化比例還不高。」卓毅資本執行長王勇祥參觀完工廠產線後說。

戴姆樂卡車是全球最大商用車製造商，其電動卡車量產領先同業，但導入自動化程度低，大量倚靠人工，對此官方的說法是確保產線靈活性，能照客戶客製化規格，車身元件則有更高自動化生產中，車體組裝段仍倚賴人工。

德國境內有BOSCH博世、BMW、Mercedes-Benz賓士、Audi奧迪及福斯汽車等百年車業大廠，鋼鐵、汽車、化學及光學精密儀器等傳統工業也有百年悠久歷史，德國被封為歐盟工業強國，此刻這些傳統行業正面臨中國大陸價格競爭。

相隔500公里外的柏林，有一座德國最大、全球排名前15的阿德勒斯霍夫科技園區（WISTA Adlershof），專注於先進科技發展，聚焦光子、光學、太陽能等再生能源、材料及生物科技等領域技術。

這個園區內有洪堡大學Humboldt University、非大學科研機構、技術導向新創，並規劃孵化器及共享空間供新創使用，大開放廚房跟鞦韆會議桌椅帶來一股活力，儘管如此，德國創投的活躍度不如美國及台灣，新創募資困難，進駐園區成本高昂，創投氣氛被當地人形容是處在「第三世界國家」。

WISTA園區人員直言，德國為新創公司提供財務支援方面存在「很大的問題」，大型企業資金充足，但缺乏投資新創企業意願，寧可投資自身研究部門，迫使新創企業為尋求財務支持而離開德國，私人機構投資新創且長期支持的氛圍低，對國外投資者也缺乏獎勵誘因。

德國貿易投資署資深經理Petra Fischer表示，德國目前有7萬家新創公司，創造52萬就業人口，共孵化出32隻獨角獸，數量在國際排名第五，僅次於美國、中國、印度和英國，儘管生態系統穩定，他坦言德國並沒有充分發揮潛力。

Petra Fischer指出，新創企業最大挑戰仍在於募資及官僚主義障礙，政府設立非常嚴格的資料保護法，甚至歐盟的AI Act專法，都可能讓AI創新產生障礙。

德國在AI革命浪潮中缺乏話語權，國家政策不明。位於法蘭克福的AI生態系專案廠商AI Hub執行長Sebastian Heinz表示，德國的AI國家預算仍在討論中，德國新創在種子輪跟早期募資較容易，但A輪之後就有巨大缺口，不利新創持續發展。

這個歐系工業巨人已體認國家亟需轉型，新總理梅爾茨帶領的執政聯盟已宣示要強力改革，偕民間之力投資經濟；德國龐大的陳舊基礎設施亟待升級，新創企業渴盼資金雨露，德國的黎明時刻是否來臨，端看新執政團隊能否整合分歧務實施政。



延伸閱讀

德國拚重返榮耀／戴姆樂卡車工廠 三個挑戰

德國拚重返榮耀／賓士博物館 觀光地標

德國拚重返榮耀／四家新創 顛覆傳統