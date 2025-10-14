德國拚重返榮耀／四家新創 顛覆傳統

德國貿易投資署表示，德國有7萬家新創公司32隻獨角獸，數量在國際排名第五，雖在歐盟排名第一，不過，德國創投的活躍度不如美國及台灣；然而，德國希望新創公司有進一步發揮空間，四家德國新創公司，也正努力開創新產業契機顛覆傳統。

半導體突圍 Digid GmbH

一家成立於2021年的德國奈米感測器新創Digid GmbH，發表號稱世界上最小的感測器，能夠測量溫度跟壓力（forces），商業模式是技術授權IP及生產設備給客戶，讓客戶整合進製程中，由於感測晶片微小，可大幅縮小商品開發體積，降低成本。

Digid感測器可相容印刷在多種材料如金屬、矽基材料或聚合物，可放在醫療器材中，力量反饋可以讓內視鏡手術更安全。

新創團隊認為奈米感測器在3D IC封裝中，直接貼於晶片與散熱片之間進行溫度監控，一旦熱度超標可立刻警告，保護高價GPU晶片不因過熱損毀， 也可透過電池監控及感知溫度變化。

零碳能源轉型 ADS Tech Energy

一家以電池打造的儲能及快充系統新創ADS Tech，其名字意思是 Advanced System Technology（先進系統技術），透過其電力技術讓電動車可以在低功率電網下，僅以電池充電系統就能進行快充，該創業團隊認為未來能源系統將去中心化。

台塑新智能是其電池供應商，隨綠能供電比例提高，再生能源有其間歇性，ADS Tech Energy認為未來全球都有電池供電系統需求，電池供電系統能提供彈性特點，補足電力供需落差。其商業策略是完全掌握軟硬體研發，以利隨時進行安全更新，團隊計畫以「擁有營運」模式，從充電交易跟廣告中獲取收入。

醫材新創 3D-Medico

矯正器設計新創公司3D-Medico是一家軟體公司，2020年創立，開發協助骨科技術人員設計矯正器的系統，透過賣給客戶掃描設備、軟體和3D印表機，就能以簡單方式幫患者打造特製校正器，解決保險公司報銷費用問題。

這家新創計畫用手機或特製掃描器等工具，針對患者受傷部位進行錄影，透過其3D掃描軟體建模，骨科人員再修改校正器設計，最後由新創代為生產或客戶自己買熔融沉積成型列印（FDM）機生產出校正器。

新創透露創業起點是想幫寵物做骨科醫材，後來太多人問可否開發人用矯正器，而後才跨入人體市場。

AI媒合新商模 V.Works

V.Works的核心業務是媒合公司（matchmaking company），比方協助外國公司進入德國市場，提供銷售協助，幫客戶接觸目標客戶及安排會議量，主因是德國人不容易溝通，可以幫國際客戶透過流程化及文化交流方式落地，其業務版圖已全球化，亞洲和歐洲、中東及非洲的公司也愈來愈多。

團隊期望爭取每月能幫忙安排60～80場會議的中型客戶，他們主要透過LinkedIn作為業務拓展通路，透過有趣的對話打開互動大門，並瞭解潛在客戶需求，而揚棄電子郵件跟電話。

V.Works宣稱已自給自足，主要是人員精簡，海外有30名合作訊息撰寫員。

